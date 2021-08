Come diventare sommelier, la figura professionale per gli appassionati di enogastronomia

Roma 17/08/2021 – Quello del sommelier non è un compito come un altro, ma anche una piacevole arte, che consiste nel saper cogliere le caratteristiche di un vino, la sua consistenza, il suo profumo e tutte le sensazioni che scaturiscono dal suo assaggio. Si tratta di un vero e proprio percorso sensoriale che chiama in causa l’olfatto e il gusto ma che al tempo stesso si basa sulla visione e sulla sensibilità. Ma di che cosa si occupa di preciso un sommelier? Se volessimo provare a dare una definizione di carattere tecnico potremmo parlare di una figura professionale che analizza le bevande dal punto di vista organolettico al fine di valutare la loro qualità e le loro caratteristiche, oltre agli abbinamenti migliori tra cibo e vino.

La storia del sommelier



Le origini della professione di sommelier sono molto più antiche e curiose di quel che si possa immaginare. All’inizio, infatti, il compito di un sommelier era quello di condurre le bestie da soma; in seguito si è trasformato in un addetto ai viveri, per poi diventare un cantiniere. La gentilezza e la cortesia sono due doti molto importanti per qualunque sommelier, fermo restando che, ovviamente, è necessario possedere una competenza variegata e di natura multidisciplinare. Chi ambisce a ricoprire tale mansione, dunque, ha bisogno di una buona dose di passione e al tempo stesso di serietà e competenza, che offrono il mix perfetto per una formazione ottimale.

Degustibuss



Già, ma a chi ci si può rivolgere per ricevere una formazione completa in questo ambito? Una importante realtà di riferimento nel settore è rappresentata dall’associazione italiana Degustibuss, che propone non solo corsi per sommelier, ma anche corsi per barman, masterclass e corsi WSET fino al terzo livello. Vale la pena di precisare che il panorama mondiale è da lungo tempo considerato quasi impermeabili a qualunque inserimento da parte di realtà che non siano una delle quattro storiche associazioni per la formazione per sommelier. Tuttavia Degustibuss è stata in grado di superare quello che può essere ritenuto un problema ed è riuscita, con il passare del tempo, a ritagliarsi il proprio spazio: oggi conta più di 2mila corsisti ogni anno, divisi tra 8 città.

La novità di Degustibuss



La peculiarità di questa realtà è stata quella di aver sviluppato e messo a punto un sistema differente rispetto a quello che veniva impiegato in passato, non solo per i programmi all’avanguardia che vengono messi a disposizione ma anche per le formule full time. Si tratta, in ogni caso, di programmi molto snelli e che si concludono nel giro di poco tempo. Questo vuol dire che la formazione di professionisti del settore può essere rapida ma comunque efficace, anche grazie a una visione internazionale che fa la differenza. Lo scopo di Degustibuss è quello di garantire la formazione di professionisti che abbiano competenze di carattere culturale, oltre che di natura tecnica, che li mettano nelle condizioni di comunicare le dinamiche e le caratteristiche del settore nel migliore dei modi.

Qual è la mission di Degustibuss?



Il vino ha conquistato una notevole visibilità grazie ai progetti educativi che sono stati portati avanti e alla diffusione dell’informazione in occasione di eventi ad hoc, oltre che tramite canali diversi come i ristoranti e le scuole. Ne deriva un grande appeal che il vino conserva ancora oggi. In questo scenario si inserisce Degustibuss, una realtà che ha visto la luce tre anni fa e che vuol cambiare il modo in cui viene concepita l’espressione “esperto di vino”. A questo scopo, si propone di favorire la diffusione di una cultura internazionale e in linea con le tendenze più recenti del mondo wine & spirits.

L’approccio per la formazione di Degustibuss



Ciò che rende unico l’approccio formativo e teorico di Degustibuss è la sua volontà di introdurre in modo innovativo allo studio del vino, sulla base di una prospettiva diversa rispetto a quella che caratterizza il panorama attuale. Degustibuss eroga corsi WSET e corsi per sommelier in Italia ed è una delle poche accademie a livello nazionale che rilascia i corsi WSET fino al terzo livello. Al termine delle lezioni, i corsisti sono in grado di leggere e comprendere il vino, individuando le identità che ne hanno consentito la produzione.

Perché scegliere Degustibuss



È snella e al tempo stesso flessibile la struttura di Degustibuss, che propone standard di qualità molto elevati anche grazie a insegnanti competenti e professionali. Le lezioni full time abbinate alle esercitazioni a casa e i corsi di tipo anglosassone sono le garanzie più concrete di un processo di apprendimento efficace e senza soluzione di continuità. Non a caso i sommelier che provengono da Degustibuss trovano lavoro, anche come head sommelier, in ristoranti di prestigio.

Scopri di più sui nostri corsi



Ogni corso degustazione vino permette di riconoscere i vitigni e insegna a individuare le origini geografiche dei diversi vini. Il corso prevede lo studio dei vitigni europei e dei fattori che determinano lo stile e la qualità dei vini. Infine, permette di ampliare lo sguardo ai vini di tutto il mondo, oltre a proporre nozioni sul posizionamento economico dei vini, sulla profittabilità aziendale e sul valore monetario dei prodotti. Inoltre, è a questo punto che si possono conoscere e apprendere i vari abbinamenti tra i vini e il cibo.

Contatti



ITALIAN WINE ACADEMY SRLS



Viale Giorgio Ribotta, 21 – Roma

Tel. 389.6138402

Email

info@degustibuss.it