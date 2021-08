Colapesce e Dimartino al Locus Festival 2021: le foto del concerto

Sabato 7 agosto sono tornati al Locus Festival Colapesce e Dimartino nella suggestiva location del parco archeologico di Egnazia (Fasano).

I due cantautori siciliani hanno presentato uno show potente e sorprendente. Hanno proposto i successi del loro album “I mortali²”, della hit sanremese in vetta a tutte le classifiche “Musica leggerissima”, e del nuovo singolo Toy Boy dove duettano con Ornella Vanoni.

Ad accompagnarli sul palco ci saranno anche Any Other, Alfredo Maddaluno (polistrumentista e produttore) e Giordano Colombo (batterista live di Franco Battiato e coproduttore, con Federico Nardelli, di Musica leggerissima). La stessa Any Other si è esibita anche in apertura con il proprio progetto.

Le foto del concerto