Chrysler PT Cruiser: la monovolume dallo stile retrò

Nel 2000, anche sul mercato italiano partì la commercializzazione della Chrysler PT Cruiser, monovolume compatta dallo stile retrò. Infatti, misurava 429 cm in lunghezza, 171 cm in larghezza, 160 cm in altezza e 262 cm nel passo, mentre il volume del bagagliaio variava dai 350 litri di capacità minima ai 1.820 litri di capienza massima.

Inizialmente, la Chrysler PT Cruiser era disponibile con il motore 2.0 a benzina da 141 CV di potenza e la gamma declinata negli allestimenti Classic, Touring e Limited. Successivamente, debuttarono il propulsore 1.6 a benzina da 116 CV nel 2001, l’unità diesel 2.2 CRD da 121 CV nel 2003 e la motorizzazione 2.4 a benzina da 143 CV nel 2004. Fu sottoposta al restyling di metà carriera nel 2005 e, per l’occasione, la potenza dell’unità 2.2 CRD a gasolio incrementò fino a 150 CV.

Non sono mancate le versioni speciali della Chrysler PT Cruiser, come le varie Street Cruiser del 2003, Limited Chrome del 2004, Limited More e Touring Route 66 del 2005, Pacific Coast Highway del 2006 e Couture Edition del 2010, quest’ultima prodotta in soli 500 esemplari e destinata solo oltreoceano per celebrare la definitiva uscita di scena. Inoltre, dal 2004 al 2008 è stata proposta anche nella variante cabriolet GT Cabrio, con lo specifico motore a benzina 2.4 Turbo da 223 CV di potenza e 332 Nm di coppia massima. Sul mercato italiano sono state registrate 21.327 immatricolazioni per la PT Cruiser, ma attualmente risultano circolanti 11.428 esemplari.