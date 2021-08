Chevrolet Corvette: la storia della mitica supercar sul mercato italiano

La storia della Chevrolet Corvette sul mercato italiano è iniziata esattamente trent’anni fa, quando ha debuttato il modello C4 nelle varianti Coupé e Convertible. Commercializzata fino al 1996, fu proposta con il motore 5.7 V8 a benzina da 305 CV, nella versione sportiva ZR1 da 381 CV di potenza e nella speciale declinazione 40th Anniversary.

La successiva Chevrolet Corvette modello C5 fu commercializzata sul mercato italiano dal 1998 al 2004 con il propulsore 5.7 V8 a benzina da 344 CV di potenza, anche nelle versioni speciali 50th Anniversary e Commemorative. Il modello C6, invece, fu proposta solo con il brand Corvette dal 2004 al 2013, prima con l’unità 6.0 V8 a benzina da 404 CV e poi con il motore 6.2 V8 a benzina da 436 CV di potenza. La relativa gamma comprendeva anche le sportive declinazioni Z06 con il propulsore 7.0 V8 aspirato da 513 CV e ZR1 con l’unità 6.2 V8 Supercharged da 647 CV di potenza, nonché le versioni speciali Victory Edition, Ron Fellows Edition, Competition, Indy Pace Car, 427 Limited Edition, Performance Edition e Grand Sport.

Dal 2014 al 2019, il modello C7 è stato commercializzato come Chevrolet Corvette Stingray, con il motore 6.2 V8 a benzina da 466 CV di potenza, anche negli allestimenti 2LT e 3LT. Il top di gamma, invece, era rappresentato dalla sportiva declinazione Z06 con il propulsore sovralimentato 6.2 V8 Supercharged da 659 CV di potenza. Non sono mancate le versioni speciali con le varie denominazioni Grand Sport e Super Sport, Red Edition, Carbon 65 Edition, Competition, Track Edition e Final Edition. Nel corso del mese di ottobre, infine, debutterà la nuova Chevrolet Corvette Stingray modello C8 con il motore centrale 6.2 V8 aspirato a benzina da 481 CV di potenza nella speciale declinazione Launch Edition in serie limitata.