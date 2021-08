Capelli belli e sani grazie a tinte colorate ed altri prodotti professionali

Mantenere la propria chioma bella ed in salute non è facile, a meno che non ci si avvalga dell’utilizzo di prodotti professionali, capaci non solo di rendere belli i capelli, ma anche di nutrirli e idratarli. I prodotti hair-care di alta qualità non sono prerogativa dei saloni di parrucchieri, bensì possono essere usati da qualsiasi privato a meno che non si parli di tinte per capelli, che necessitano di una mano più esperta per essere utilizzate.

Tinte e altri prodotti per capelli – Meglio sceglierli di prima qualità

I prodotti per capelli professionali hanno una marcia in più dal punto di vista degli ingredienti, rispetto a quelli da banco. Ciò che viene messo a stretto contatto con il cuoio capelluto deve essere selezionato con cura, in quanto la cute necessita non solo di essere profumata e pulita, ma anche purificata. Gli shampoo professionali ad esempio sono noti per essere formulati con specifici Ph, che variano da 4 a 6, mentre i balsami hanno Ph compreso tra 3.5 e 5. La stessa cura deve essere posta nella scelta dei prodotti coloranti, come tinte semipermanenti, permanenti e mascara temporanei che non devono mai essere di scarsa qualità.

Chi ha una pelle particolarmente delicata per esempio, è bene che prediliga le tinte senza ammoniaca, con micro pigmenti puri (spesso di origine naturale), perfetti per donare intensità al colore anche su una percentuale alta di capelli bianca.

Chi invece non ama ricorrere a rimedi permanenti o semipermanenti, può optare per i mascara per capelli, indicati per quelle situazioni in cui si vuole dare un tocco di colore alla chioma all’ultimo minuto. Ovviamente i mascara non sono indicati per chi ha una percentuale di capelli bianchi superiore al 20%, a meno che l’utente non provveda a farsi una coda e colorare solo le radici dei capelli più in vista.

Per chi effettua una tinta per la prima volta, è consigliato l’acquisto di un set completo, dotato di scodellina e pettinino di applicazione. Tali oggetti potranno essere lavati e riutilizzati in futuro.

Altri prodotti professionali, utili per la realizzazione di una tinta capelli degna di nota, sono i guanti in silicone nero, necessari per non macchiarsi le mani, i kimono monouso, per proteggere il corpo da schizzi di colore e le salviette elimina macchie, essenziali per rimuovere depositi di colore dal viso.

Post tinta – I prodotti da non lasciarsi scappare

Esistono alcuni prodotti per far sì che i capelli rimangano sani e luminosi anche dopo una tinta, come per esempio le maschere ravviva colore. Facili e veloci da applicare, queste maschere svolgono un’azione riflessante grazie ai pigmenti contenuti nella loro crema, portando ad una durata del colore molto più prolungata. Non sono da meno i trattamenti di ricostruzione capelli, generalmente venduti in kit e utilizzabili anche in casa, in completa autonomia.

Ecco quindi che il mondo della cura dei capelli è veramente vasto e per scegliere a colpo sicuro tra tutto l’assortimento proposto, è meglio prediligere i prodotti professionali, più performanti ed efficaci.