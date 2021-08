Burioni e il tweet di Zangrillo: “Curiamo tutti, ma vaccinatevi”

“Tutti i 4 ricoverati (uno grave) per COVID-19 al @SanRaffaeleMI di questa settimana erano non vaccinati. Curiamo anche loro, ma voi vaccinatevi”. Così su Twitter il virologo Roberto Burioni, che scrive condividendo e ‘citando’ il tweet del professor Alberto Zangrillo sugli accessi totali in pronto soccorso al San Raffaele di Milano per covid e sui conseguenti ricoveri per il virus. “Se capita, curiamo anche il #COVID19”, aveva twittato Zangrillo, aggiungendo l’hashtag #CurareTutti.

“In quanto a idiozia intrinseca ‘non si vaccina mai durante una pandemia’ è al livello di ‘non si apre mai il paracadute dopo essere saltati da un aereo in quota'”, ha poi aggiunto Burioni su Twitter prima di commentare anche i dati dell’Istituto Superiore di Sanità sulla campagna vaccinale in Italia: “I vaccini per ora in Italia funzionano, pure molto bene”.

