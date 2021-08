Bundesliga al via, Borussia Moenchengladbach-Bayern Monaco 1-1

Il Bayern Monaco pareggia 1-1 sul campo del Borussia Moenchengladbach nell’anticipo della prima giornata della Bundesliga 2021-2022. Davanti a 23.000 spettatori, che riempiono a metà lo stadio di Moenchengladbach, i campioni di Germania allenati quest’anno da Julian Nagelsmann vanno sotto al 10′: il Borussia sblocca il risultato con Alassane Plea. Il Bayern pareggia al 42′ con Robert Lewandowski. Il pareggio resiste fino al 90′ grazie soprattutto allo show di Yann Sommer: il portiere svizzero del Borussia si esibisce in una serie di parate che negano la vittoria al Bayern. I padroni di casa, dal canto loro, recriminano per un paio di interventi di Dayot Upamecano: il difensore del Bayern usa le maniere forte in due occasioni in area contro Marcus Thuram, niente calcio di rigore.