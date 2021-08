Braccio di ferro Muccitelli-Coletta per la conduzione di uno mattina in famiglia. Verso un trio con Setta e Timperi a guida Ingrid?

La notizia anticipata da Lifestyleblog.it del ritorno di Ingrid Muccitelli a Uno mattina in famiglia (lascia Linea verde a Beppe Convertini ed a Peppone Calabrese) sta scatenando i commenti degli addetti ai lavori.

Ieri è stato Alberto Dandolo su Oggi a confermare che la Muccitelli, compagna del famoso e potente ex DG rai Mauro Masi, avrebbe avuto una mezz’ora tutta sua nel programma che resterebbe condotto da Monica Setta e Tiberio Timperi così come annunciato dal direttore di Rai 1 Stefano Coletta a Michele Guardì.

Ma già oggi a “fare ordine” ci ha pensato il potentissimo Giuseppe Candela di Dagospia su Twitter che ha spiegato come Uno mattina in famiglia avrà questa inedita conduzione a tre per fare posto alla Muccitelli che ha scelto di lasciare Linea Verde.

Insomma, per Coletta l’assetto di Uno mattina in famiglia è una bella grana visto che Muccitelli è super sostenuta.

Nei corridoi di viale Mazzini ricordano tutti che il suo compagno Masi oggi al vertice della Banca del Fucino fu molto generoso con il teatro dell’opera di Roma di cui era sovrintendente l’attuale ad Rai, Fuortes. (https://www.dagospia.com/rubrica-4/business/banchieri-all-39-opera-mauro-masi-presidente-banca-fucino-dopo-236464.htm)

A pensar male si fa peccato ma non si sbaglia, dicono in tanti anche se fonti ufficiali smentiscono qualsiasi pressione a favore di Ingrid Muccitelli.

A questo punto la partita è apertissima ma la maggioranza è pronta a scommettere che sarà Ingrid ad avere la meglio anche sulla stessa coppia Setta – Timperi. E ci si chiede come la prenderà Timperi che, pur amico intimo della compagna di Masi, ha appena dichiarato al settimanale Oggi di essere contario alle conduzioni “multiple”?