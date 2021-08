BMW X8: nuove indiscrezioni sulla Super SUV bavarese

L’anno prossimo, in occasione dell’evento dedicato al mezzo secolo di attività della divisione sportiva BMW M, sarà presentata ufficialmente – in anteprima mondiale – la nuova BMW X8, inedita Super SUV coupé del costruttore bavarese.

In linea con lo stile della compatta SUV coupé X2, la nuova BMW X8 sarà prodotta anch’essa presso l’impianto statunitense di Spartanburg come gli altri modelli X3, X4, X5, X6 e X7. Il debutto sul mercato internazionale, invece, sarebbe fissato nel corso della primavera del 2023.

La gamma della BMW X8 dovrebbe comprendere la versione M50i con il motore a benzina 3.0i TwinPower Turbo a sei cilindri in linea da 510 CV di potenza della M3 Competition, più la declinazione M60i con l’altro propulsore a benzina 4.4i V8 TwinPower Turbo da 625 CV di potenza della M5 Competition. Non mancherà la propulsione ibrida Plug-In Hybrid, prevista per la configurazione M45e da 394 CV di potenza complessiva, nonché per il modello X8M da ben 760 CV di potenza complessiva.