BMW M: tutte le novità per il mezzo secolo di attività

Nel 2022 ricorre il cinquantesimo anniversario di attività per BMW M, la divisione sportiva del costruttore bavarese. Per l’occasione saranno introdotti numerosi modelli celebrativi, come la nuova M2 Coupé, più le inedite M3 Touring ed M4 Gran Coupé.

Tuttavia, sarebbe allo studio anche la SUV di grandi dimensioni BMW X5M CS, con il motore 4.4i V8 TwinPower Turbo da 635 CV di potenza. Quest’ultimo potrebbe essere condiviso dalla nuova BMW M7, inedita versione sportiva della ammiraglia Serie 7.

Il ‘non plus ultra’, invece, potrebbe essere rappresentato dalla supercar BMW M9, erede della i8 e dotata della propulsione ibrida Plug-In Hybrid da almeno 750 CV di potenza complessiva, grazie all’abbinamento tra il propulsore a benzina 4.4i V8 TwinPower Turbo e l’unità elettrica eDrive da 204 CV di potenza. Questa configurazione tecnica sarà adottata anche dalla Super SUV coupé X8M, nonché destinata alla futura generazione della grande berlina BMW M5.