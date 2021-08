Blackview lancia il telefono rugged da gaming di punta per il 2021 e gli auricolari TWS – BL5000 e AirBuds 5 Pro con potenti funzionalità

SHENZHEN, Cina, 5 agosto 2021 /PRNewswire/ — Dal 2013, Blackview è impegnata nel mercato dei dispositivi smart con un portafoglio che include telefono rugged, smartphone tradizionale, auricolari, tablet e laptop. Grazie agli anni dedicati a ricerca e sviluppo e alle innovazioni, Blackview si è guadagnata una reputazione globale per le innovazioni tecnologiche in termini di elevata robustezza, batteria ad ampia capacità, velocità di scatto fotografico ed eccellente qualità audio in telefoni e auricolari. Il 2 agosto ha lanciato due prodotti di punta di fascia alta: BL5000 e AirBuds 5 Pro.

Blackview BL5000 è il primo rugged phone da gaming all’avanguardia al mondo con sistema di gioco professionale, doppia 5G e fotocamera grandangolare da 125°. I Blackview AirBuds 5 Pro sono veri e propri auricolari wireless con ANC ibrida (cancellazione attiva del rumore), una tecnologia di cancellazione attiva del rumore doppia di fascia alta.

Blackview BL5000 – Il miglior telefono rugged per il gaming

Blackview rivoluziona il mercato con BL5000, dotato di funzionalità di gioco e fotografia che superano quelle degli analoghi prodotti rugged e persino degli smartphone di punta della stessa fascia di articoli.

In termini di prestazioni di gioco, BL5000 integra le configurazioni che aiutano a giocare a centinaia di giochi 3D su larga scala come Genshin Impact e a vivere un’eccellente esperienza di gaming. Ad esempio, la connettività 5G doppia e MediaTek Dimensity 700 octa-core da 7nm con RAM da 8 GB e UFS 2.2 aumentano la velocità. Lo schermo FHD+ da 6,36″, l’altoparlante super lineare 1217, il sistema di raffreddamento a liquido in tubo di rame 3D e la modalità di gioco migliorano l’immersione full-sense. La batteria da 4980 mAh, la ricarica rapida da 30 W e il cavo di ricarica a forma di L forniscono alimentazione senza interruzioni.

La fotografia non risulta sufficientemente competitiva se misurata in megapixel, tuttavia la relativa configurazione sfrutta tutte le potenzialità per lavorare al meglio e creare scatti perfetti. È possibile dare sfogo alla propria creatività e cogliere momenti fantastici con il sensore posteriore principale Sony® IMX362 da 12 MP, scattare foto di gruppi e contenere più splendide scene in un unico fotogramma con la fotocamera grandangolare posteriore a 125° da 16 MP, e scattare selfie nitidi anche di notte con la fotocamera anteriore Samsung® S5K3P9SP da 16 MP. Questo straordinario prodotto consente di effettuare scatti e riprese a livello professionale.

Con robustezza di livello militare e resistenza a cadute da posizioni elevate, resistenza all’acqua e alla polvere, Blackview BL5000 sarà il compagno ideale per avventure all’aperto e viaggi. Goditi fantastici momenti con questo resistente telefono da gaming.

Blackview AirBuds 5 Pro, con ANC ibrida leader del settore a un prezzo accessibile

Insieme a BL5000, anche gli AirBuds 5 Pro, i nuovissimi auricolari TWS di punta di Blackview, suscitano grande entusiasmo.

Uno dei punti di forza principali degli AirBuds 5 Pro è la tecnologia ANC ibrida leader del settore.I microfoni feedforward e feedback integrati in ciascun auricolare monitorano i suoni ambientali e producono poi il segnale opposto per annullare il rumore. Con una profondità di riduzione del rumore pari a 35 dB, gli AirBuds 5 Pro consentono di immergersi interamente in ciò che si ascolta.

Per evitare di compromettere la qualità audio dovuta alla cancellazione del rumore, gli AirBuds 5 Pro sono dotati dell’algoritmo di compensazione della qualità audio, che consente di conservare i dettagli audio originali. Sono inoltre disponibili driver da 7 mm e diaframmi compositi appositamente progettati per riprodurre una vasta gamma di bassi e offrire un’eccezionale qualità del suono.

Anche la qualità della chiamata è un fattore per valutare se una coppia di auricolari è buona o meno. Grazie alla tecnologia di riduzione del rumore a triplo microfono, gli AirBuds 5 Pro sono in grado di catturare chiaramente la tua voce anche in un ambiente affollato.

Oltre a queste funzionalità all’avanguardia, gli AirBuds 5 Pro sono inoltre dotati di rilevamento intelligente dell’usura, utilizzo di monoauricolari, Bluetooth 5.0, impermeabilità IPX7, superficie antigraffio e 3 ore di audio con una ricarica di soli 5 minuti.

Prezzo e disponibilità

Blackview offre attualmente sconti ai primi clienti che acquistano questi articoli. Dal 2 all’8 agosto, BL5000 è disponibile a $299,99 (prezzo originale $499,99; IVA compresa; in omaggio 3 AirBuds Blackview a $49). I principali paesi europei e americani possono usufruire della spedizione gratuita. Inoltre, dal 3 al 6 agosto, sono disponibili 100 coupon extra al giorno del valore di $20 (codice: BGBVBL5000).

E, dal 2 al 15 agosto, gli AirBuds 5 Pro saranno disponibili a $49,49 (prezzo originale $89,99).

Scopri di seguito ulteriori informazioni:

Blackview BL5000 – $299,99 su Banggood

Blackview BL5000 – $499,99 su AliExpress (gli sconti saranno disponibili a metà agosto)

Blackview AirBuds 5 Pro – $49,49 su Blackview

