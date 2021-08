BlackBerry Passport 2 5G con tastiera fisica

L’ultimo BlackBerry è stato introdotto a metà del 2018, il Key 2 . Nel frattempo, l’azienda ha attraversato grandi cambiamenti. La TCL cinese non detiene più i diritti di licenza per la produzione di smartphone BlackBerry .

Da agosto 2020, il marchio canadese fa parte della OnwardMobility americana. Durante l’annuncio, l’azienda ha anche espresso l’intenzione di lanciare il primo smartphone Android BlackBerry 5G con tastiera fisica nel 2021.

Ad oggi, nulla è stato annunciato ufficialmente sul design e sul nome del modello. Questo ha ispirato il grafico Ts Designer a progettare uno smartphone BlackBerry Passport 2 5G per LetsGoDigital.

Il concept design ha lo stesso design iconico del Passport del 2014. Questo telefono cellulare era dotato di una tastiera fisica e di un caratteristico schermo quadrato, con una diagonale dello schermo di 4,5″.

Smartphone impermeabile BlackBerry Passport 2 con doppia fotocamera

Il passaporto originale aveva un’unica fotocamera anteriore e posteriore. Con la fotocamera anteriore si potevano scattare solo foto da 2 megapixel, la fotocamera posteriore era dotata di un sensore di immagine da 13 megapixel.

All’inizio di quest’anno, ha annunciato OnwardMobility in un esclusivo intervista con NikkeiAsia che sarebbe integrare una fotocamera top-of-the-line nel nuovo BlackBerry 5G 2021. Una dichiarazione sorprendente, dato che la fotocamera non è mai stato una punta di diamante per il BlackBerry aziendale. telefoni intelligenti.

Con il suo concept BlackBerry Passport 2, Ts Designer ha scelto di dotare la parte posteriore di una doppia fotocamera con obiettivo grandangolare e ultra grandangolare. Il flash è posizionato sotto il sistema della fotocamera, anziché sopra di esso, come nel caso dell’originale.

Anche la parte anteriore è stata modernizzata, in particolare la cornice superiore è stata ridotta, rendendo il dispositivo leggermente più corto. L’esclusivo display quadrato e la tastiera sono stati mantenuti, come si può vedere nel video di YouTube qui sotto.

Inoltre, il concetto di Ts Designer si basa sul presupposto che sarà un dispositivo resistente all’acqua, in modo che possa essere utilizzato in ambienti diversi. Il BlackBerry Motion del 2017 è finora l’unico telefono cellulare del marchio commercializzato con un grado di protezione IP67.

Telefono BlackBerry 5G

Ci sono ancora molti punti interrogativi sullo smartphone BlackBerry in fase di sviluppo. La storia è iniziata a metà del 2020 quando OnwardMobility ha emesso un comunicato stampa in cui affermava che il nuovo dispositivo sarebbe stato rilasciato in Nord America ed Europa nella prima metà del 2021.

È anche emerso chiaramente da questa segnalazione che il nuovo BlackBerry funzionerà sul sistema operativo Android, come è avvenuto con tutti i telefoni BlackBerry dall’introduzione del Priv nel 2015. Tuttavia, non è ancora chiaro se il nuovo modello funzionerà su Verrà eseguito Android 11 o un’altra versione.

Inoltre, OnwardMobility ha indicato che fornirà al dispositivo mobile il supporto 5G. Sebbene tutti i rinomati produttori di smartphone abbiano ora rilasciato diversi modelli 5G, sarà il primo telefono BlackBerry 5G. Ciò renderà il nuovo dispositivo molto più a prova di futuro.

Un altro dettaglio divulgato nel comunicato stampa; verrà integrata una tastiera fisica. Naturalmente, questo ha portato la gioia di molti fan, dopotutto, questa è sempre stata una caratteristica importante di molti modelli precedenti. Tuttavia, non è noto come verrà integrata la tastiera. Potrebbe essere una tastiera fissa, come vediamo nel concept design di Ts Designer. Potrebbe però trattarsi anche di una tastiera slide, come sappiamo dal già citato BlackBerry Priv.

Il comunicato stampa sembrava promettente, ma poi è rimasto ansiosamente muto e la prima metà del 2021 è ormai passata. Eppure c’è ancora speranza.

La scorsa settimana è stato inaspettatamente istituito un programma di pre-impegno, in cui le parti interessate possono registrarsi per seguire da vicino gli sviluppi del prodotto. La pagina web mostra che il nuovo smartphone è ancora in fase di sviluppo. Tuttavia, rimane sconosciuto quando è prevista una possibile uscita.

È anche notevole che OnwardMobility dia a tutti coloro che si iscrivono l’opportunità di influenzare indirettamente le caratteristiche del prodotto e il design. Questo sembra indicare che molte decisioni finali devono ancora essere prese prima che il dispositivo possa essere effettivamente rilasciato sul mercato. Resta da vedere se sarà effettivamente un modello 2021, o se dovremo pazientare fino al 2022.

È anche sorprendente che la pagina parli di “smartphone BlackBerry 5G” – al plurale. Da ciò possiamo concludere che sono coinvolti diversi modelli. Tuttavia, non sono note informazioni sulle differenze tra loro. Inoltre, non è noto se questi dispositivi verranno introdotti contemporaneamente. Dopotutto, OnwardMobility è solo una piccola azienda, con capacità limitate. Rilasciare immediatamente più modelli, ciò comporta un rischio.

Chi è OnwardMobility?

OnwardMobility è una società americana guidata dal CEO Peter Franklin. L’azienda ha già acquisito esperienza nel campo del software di sicurezza mobile per aziende e governi. Si può quindi presumere che il nuovo smartphone BlackBerry avrà funzioni di sicurezza professionali, per le quali il marchio è sempre stato conosciuto.

Nel campo dell’hardware, l’azienda americana ha molta meno esperienza. Di conseguenza, Onward Mobility ha trovato un partner in FIH Mobile Limited, una sussidiaria della taiwanese Foxconn. FIH Mobile Limited ha familiarità con la produzione di telefoni cellulari e comprende anche le apparecchiature di comunicazione mobile/wireless. FIH è anche coinvolto in 5G, IoV (Internet of Vehicle) e AI (Artificial Intelligence).

Molti sono curiosi di vedere dove porterà questa nuova combinazione. Ciò ha anche ispirato diversi grafici a creare modelli concettuali BlackBerry. All’inizio di quest’anno, Jermaine Smit ha progettato un BlackBerry Key 3 di alto profilo con tripla fotocamera e il designer grafico Neil D ha creato un concetto di smartphone BlackBerry unico con una tastiera con display.

Dal BlackBerry Passport 2 al Key 3, tutti i concetti mostrano un design diverso. Ciò è in parte dovuto al fatto che mancano ancora molte informazioni. OnwardMobility cercherà senza dubbio di onorare le potenti funzionalità di BlackBerry e aggiungervi alcune moderne tecnologie.

In ogni caso, i nuovi telefoni BlackBerry dovrebbero interessare sia i consumatori che le aziende. Perché sebbene i consumatori siano stati esauditi i loro desideri negli ultimi anni, OnwardMobility ritiene che alcune fasi di ottimizzazione possano ancora essere implementate nel campo della sicurezza per le aziende e le agenzie governative.

A parte la data di uscita, resta da vedere a quale prezzo verrà messo sul mercato il nuovo BlackBerry 5G. A giudicare da quanto già rivelato da OnwardMobility, sembra essere uno smartphone di fascia alta, con le ultime funzionalità di sicurezza di livello professionale, 5G e una fotocamera avanzata. Non dovresti quindi essere sorpreso se il dispositivo diventa più costoso rispetto ai modelli precedenti.

Non si sa ancora nulla del nome del modello. Non è certo inconcepibile che venga scelto un nome di modello completamente nuovo. È possibile che OnwardMobility offrirà maggiore chiarezza nei prossimi mesi, fino ad allora resta semplicemente da vedere.