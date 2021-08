Bertone Cabrio: storica variante ‘open air’ della Fiat Ritmo

La storica Bertone Cabrio rappresenta la variante ‘open air’ della Fiat Ritmo, protagonista del videoclip della canzone Cabriolet Panorama dei The Kolors. Esposta come prototipo con la denominazione Fiat Ritmo Cabriolet al Salone di Francoforte del 1979, fu poi prodotta nella versione di serie.

Infatti, la Bertone Cabrio debuttò ufficialmente al Salone di Francoforte del 1981, nella configurazione 85S con il motore 1500 a benzina da 85 CV di potenza e il cambio manuale a cinque marce. Nel 1982, parallelamente al restyling di metà carriera della Fiat Ritmo, fu introdotta la seconda serie con il propulsore 1500 da 82 CV. Altre novità debuttarono successivamente, come la speciale declinazione Palinuro del 1983 e l’unità 1300 a benzina da 68 CV di potenza del 1984. Al Salone di Francoforte del 1983, invece, fu esposto l’esemplare unico della Bertone Cabrio GT, allestito in sinergia con l’atelier di Gianfranco Togno.

Nel 1985, la Fiat Ritmo fu sottoposta al restyling di fine carriera che interessò anche la Bertone Cabrio. Quest’ultima era disponibile come Cabrio 70S con il motore 1300 da 68 CV, oppure come Supercabrio 100S con il propulsore a benzina 1600 ad iniezione elettronica da 105 CV di potenza anche nella speciale declinazione Palinuro. L’ultima novità risale al 1986, ovvero la versione speciale Leader della configurazione Supercabrio. La Bertone Cabrio, prodotta dalla Carrozzeria Bertone di Grugliasco (TO), è uscita definitivamente di scena nel corso del 1987, senza lasciare eredi.