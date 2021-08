Banggood festeggia il 15° anniversario con saldi eccezionali

GUANGZHOU, Cina, 25 agosto 2021 /PRNewswire/ — Banggood, uno dei principali negozi online a livello globale, festeggerà il suo 15° anniversario il 9 settembre con il tema “Banggood: 15 anni infiniti” offrendo saldi eccezionali per i suoi 15 anni di attività, dal 25 agosto al 13 settembre, per festeggiare insieme a tutti gli appassionati del marchio.

Banggood: 15 anni infiniti

Fondata nel 2006, Banggood è diventata poco a poco uno dei principali punti di riferimento nell’e-commerce con l’offerta di milioni di prodotti altamente selezionati in un’ampia gamma di categorie, dall’elettronica di consumo agli utensili, dagli elettrodomestici ai giocattoli, dallo sport all’abbigliamento. Nel 2012 Banggood ha raggiunto 10 milioni di utenti registrati, numero che attualmente tocca i 66 milioni.

Aaron Chen, CEO di Banggood, ha dichiarato: “Essendo uno dei negozi online più popolari a livello globale, Banggood pone sempre l’esperienza dei clienti come priorità assoluta. Per ottimizzare il servizio e garantire che i nostri clienti ricevano i prodotti desiderati nei tempi previsti, Banggood ha dedicato ogni ragionevole sforzo per aggiornare la logistica e il magazzino sin dall’inizio”.

Nel 2010 Banggood ha creato il suo primo magazzino locale negli Stati Uniti e attualmente ne ha un totale di 37 distribuiti localmente in tutte le regioni del mondo, consentendo ai clienti di ricevere la merce entro una settimana. Nel 2019 Banggood ha lanciato una rotta di trasporto merci per via aerea autonoma, Banggood Express, che tocca Regno Unito, Germania, Stati Uniti, Belgio e altri Paesi.

“Volgendo uno sguardo alla sua storia, Banggood offre da sempre prodotti di alta qualità a prezzi accessibili e un servizio clienti professionale. Non avremmo potuto diventare una realtà online così vitale senza il supporto dei nostri clienti. Brindando al futuro, guardiamo con estremo entusiasmo ai nostri prossimi 15 anni grazie al contributo dei clienti che ci seguono e ci apprezzano, e ci impegniamo a essere il vostro negozio preferito” ha aggiunto Chen.

Saldi eccezionali in occasione del 15° anniversario dell’attività

Per festeggiare il 15° anniversario e ringraziare gli utenti più fedeli, Banggood offrirà saldi eccezionali dal 25 agosto 2021 alle 16:00 (UTC+8) fino al 13 settembre 2021 alle 16:00 (UTC+8). Ai clienti verranno offerti coupon con possibilità di risparmiare fino al 50% e Price Crash di $9,9 – un vero affare – insieme ai popolari Hot Sellers Must Buy di Banggood che consentono agli utenti di prenotare gli articoli preferiti pagando un deposito di $1 o $3. “Ci auguriamo che queste offerte consentano a un maggior numero di clienti di accedere a prodotti altamente selezionati e di introdurre una nuova generazione di utenti nel nostro ecosistema” ha dichiarato Winna Qiu, Responsabile della campagna.

Informazioni su Banggood

Banggood è uno dei principali shop online a livello globale che offre milioni di prodotti attentamente selezionati. Dall’elettronica di consumo, agli utensili, dagli elettrodomestici ai giocattoli, dagli articoli sportivi fino all’abbigliamento, tutto arriverà a casa vostra con pochi clic. Per ulteriori informazioni, visitare la pagina: https://www.banggood.com/aboutBanggood.html