Azzurro storie di mare: volano gli ascolti del programma di Beppe Convertini

18,9% di share e ascolti in valori assoluti in crescita per la terza puntata di “Azzurro. Storie di mare” con Beppe Convertini dedicata alla Puglia.

Grande successo e grandi consensi per la penultima puntata del programma di Rai1 curato Maurizio Monti, Giuseppe Bosin e Roberto Pinnelli, scritto da Tommaso Martinelli, Luigi Miliucci ed Erica Gallesi. A firmare la regia è Daniele Carminati.

Un magnifico viaggio alla scoperta delle Tremiti con un omaggio a Lucio Dalla al centro di questa puntata.

Rivedi la puntata di Azzurro storie di mare

Puoi rivedere la puntata a questo link