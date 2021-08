AUTOMOBILI PININFARINA ACCENDE LA MAGIA DI MONTEREY CON UN RICCO PROGRAMMA DI EVENTI

– Il vasto programma di eventi alla Monterey Car Week negli Stati Uniti vede il debutto della Battista di Automobili Pininfarina con le specifiche di produzione

– L’evento ha visto anche la prima apparizione pubblica dell’esclusiva Battista Anniversario negli Stati Uniti, presentata al Quail Lodge e al concorso di eleganza di Pebble Beach

– La Monterey Car Week ha offerto ai clienti la possibilità di sperimentare per la prima volta il paesaggio sonoro esterno sviluppato su misura per la Battista, che trae ispirazione dal suono organico dei suoi motori elettrici

– Automobili Pininfarina ha annunciato la sua nuova partnership con BOVET 1822, presentando in un’anteprima esclusiva i primi dettagli di un orologio unico, che sarà svelato entro la fine dell’anno

– La Battista è stata schierata accanto a splendidi modelli iconici progettati da Pininfarina per celebrare oltre 90 anni di storia di design raffinato ed elegante

MONTEREY, Calif., 19 agosto 2021 /PRNewswire/ — Durante uno dei periodi più impegnativi e significativi della vita di Automobili Pininfarina, l’hyper GT Battista con specifiche di produzione ha fatto il suo debutto mondiale alla Monterey Car Week sulle strade della California come parte di un serie di eventi negli Stati Uniti.

La Battista è la massima espressione del lusso sostenibile e del design impareggiabile e il suo debutto dinamico ha offerto ai clienti la prima opportunità di sperimentare in un contesto esclusivo e di alto profilo il paesaggio sonoro esterno realizzato su misura per questa vettura.

Il programma di eventi negli Stati Uniti di Automobili Pininfarina ha inoltre visto l’esclusiva Battista Anniversario fare la sua prima apparizione in terra americana e il lancio di una nuova partnership tra il produttore della prima hyper GT di lusso totalmente elettrica al mondo e BOVET 1822.

Per Svantesson, CEO di Automobili Pininfarina, ha dichiarato: “La prima Battista con specifiche di produzione ha generato grande entusiasmo al suo arrivo negli Stati Uniti, non solo con le reazioni estremamente positive dei nostri clienti, che sono rimasti colpiti dai dettagli squisiti e raffinati della nostra hyper GT, ma anche durante il suo debutto dinamico sulle magnifiche strade californiane. Siamo orgogliosi di ciò che abbiamo realizzato qui negli Stati Uniti, onorando la ricca storia di Pininfarina e il brillante ed entusiasmante futuro di Automobili Pininfarina. Non vediamo l’ora di fare le prime consegne entro quest’anno onde consentire ai nostri clienti di godere della massima espressione di sostenibilità, lusso ed esclusività”.

LA BATTISTA DEBUTTA SULLE STRADE DEGLI USA

Il primo esemplare con specifiche di produzione della Battista ha fatto il suo debutto dinamico sulle strade della California prima del suo arrivo alla Monterey Car Week Con una carrozzeria nera in fibra di carbonio a vista, cerchi in lega Impulso in alluminio forgiato, eleganti interni con sedili Pilota opzionali rifiniti in pelle nera sostenibile e tappezzeria in Alcantara Iconica Blu, quest’allestimento è un esempio del servizio di personalizzazione su misura reso noto di recente da Automobili Pininfarina e che permette di personalizzare e rendere unico ogni esemplare di Battista.

Gli ultimi passi verso la consegna della prima hyper GT completamente elettrica proseguiranno alla fine di questo mese, quando un gruppo di clienti selezionati avrà l’opportunità di guidare la Battista di serie su strada e in pista, sperimentando la più potente auto italiana omologata per la strada costruita finora.

SVELATO IL SOUND ESCLUSIVO DELLA BATTISTA

Anche l’esclusivo paesaggio sonoro esterno e la filosofia “Pure Sound” della Battista sono stati svelati ai clienti. Creato per suscitare emozione ed eccitazione, ma anche per migliorare sicurezza e guidabilità, il paesaggio sonoro amplifica le frequenze organiche dei motori elettrici per un’esperienza coinvolgente per il guidatore e gli spettatori.

Il paesaggio sonoro è ispirato al lavoro del compositore italiano Giuseppe Verdi, rifacendosi al modo in cui la Battista raccoglie l’eredità del design italiano di Pininfarina. Il paesaggio sonoro ha una frequenza base di 54 Hz, da cui deriva anche il famoso “La di Verdi” a 432 Hz. Si ritiene che questa frequenza fornisca una purezza sonora superiore e sia più facilmente percepibile dall’udito rispetto ad altre frequenze.

Ciò offre un suono cristallino che completa la filosofia del design puro ed elegante di Battista.

IL TRIONFO DELLA BATTISTA ANNIVERSARIO ALLA PREMIERE USA

Anche la Battista Anniversario, un modello esclusivo limitato a sole cinque unità in tutto il mondo, ha debuttato negli Stati Uniti al Quail Lodge e al concorso di eleganza di Pebble Beach.

Questo modello estremamente raro è stato presentato con il pacchetto Furiosa bicolore composto da splitter anteriore, minigonne laterali e diffusore posteriore, catturando l’attenzione degli ospiti di questo prestigioso evento automobilistico con la sua interpretazione moderna del percorso tra storia e innovazione di Pininfarina.

AUTOMOBILI PININFARINA ANNUNCIA LA PARTNERSHIP CON BOVET 1822

In un evento esclusivo durante la Monterey Car Week Automobili Pininfarina e BOVET 1822 hanno confermato una nuova partnership che culminerà entro fine anno con la presentazione di un orologio innovativo per celebrare la Battista. Un’anteprima del design dell’orologio è stata diffusa con un’immagine degli intricati dettagli del fondello ispirato alle linee scolpite e al corpo vettura della Battista visto dall’alto.

I due marchi di lusso condividono valori di precisione, design e artigianato e hanno scelto di lavorare insieme per rendere omaggio al leggendario passato delle rispettive case, proponendo una visione condivisa di un futuro più sostenibile.

SVELATI I VINCITORI DEL CONCORSO DI ELEGANZA DI PEBBLE BEACH

Al 70° concorso di eleganza di Pebble Beach, il 15 agosto, i 91 anni di storia dell’iconico design italiano di Pininfarina sono stati presentati e celebrati con quattro classi speciali. L’elegante Lancia Astura Pinin Farina Cabriolet del 1938 ha vinto la categoria per i veicoli anteguerra, mentre la Lancia Aurelia Pinin Farina PF200 C Spider del 1953 si è imposta nella classe dei veicoli realizzati nel dopoguerra, grazie alla sua inconfondibile griglia ovale pronunciata.

La vincitrice della classe dedicata alle Ferrari dei primi tempi è stata la Ferrari 375 America Pinin Farina Coupé del 1953. La Ferrari 365 P Pininfarina Berlinetta Speciale del 1966, la prima Ferrari V12 a motore centrale presentata da Pininfarina, è stata nominata vincitrice della categoria dedicata alle Ferrari più recenti.

I rinomati design Pininfarina hanno ben figurato anche nelle classifiche generali dell’evento, tra cui la già citata Ferrari 365 P Pininfarina Berlinetta Speciale del 1966, che è stata riconosciuta come una delle tre vetture nominate per il premio Best of Show 2021.

La Lancia Astura Serie III Tipo Bocca Pinin Farina Cabriolet del 1936 ha vinto anche il premio per la convertibile più elegante, mentre la classica Ferrari 410 Superamerica Superfast Pinin Farina Coupe Speciale del 1956 è stata insignita del trofeo dedicato a Enzo Ferrari.

Orgoglioso dell’eredità che ha ispirato la Battista costruita a mano, il Chief Design Officer di Automobili Pininfarina, Luca Borgogno, si è unito alla giuria d’onore di esperti che ha giudicato le altre classi dell’evento.

Luca Borgogno ha affermato: “Vedere i modelli iconici del design Pininfarina del passato insieme alla Battista sul prato del prestigioso concorso di eleganza di Pebble Beach in un momento cruciale per Automobili Pininfarina, segnato dalle prime prove su strada della Battista con specifiche di produzione, è stato straordinario. È chiaro che le conoscenze passate e il know-how moderno in materia di design e tecnologia elettrica sono state combinate per produrre l’hypercar del futuro, la Battista, che è destinata a diventare l’auto sportiva italiana più veloce e potente realizzata finora. La presenza di Automobili Pininfarina alla Monterey Car Week ha dato inizio a una rivoluzione nelle prestazioni automobilistiche, nel design, nella collaborazione tecnica e nel lusso.”

