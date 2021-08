AstraZeneca, con trombosi gravi mix vaccini anche per over 60

Vaccino AstraZeneca, è possibile anche per gli over 60 fare la vaccinazione eterologa nel caso in cui abbiano avuto reazioni avverse gravi a carico della sfera coagulativa con la prima dose del vaccino anti Covid Vaxzevria. E’ quanto indica l’Agenzia italiana del farmaco Aifa rispondendo alle richieste pervenute da alcune Regioni riguardo agli interventi da adottare a seguito della comparsa di una reazione avversa grave dopo la prima dose AstraZeneca in questa fascia d’età.

L’Aifa, acquisito il parere della sua Commissione Tecnico-Scientifica (Cts), precisa che “non è possibile fornire raccomandazioni generali a fronte dell’eterogeneità delle casistiche che necessitano di specifica valutazione clinica. Tuttavia, analogamente a quanto già deciso per i soggetti di età inferiore ai 60 anni” per i quali è stato dato via libera al mix, “applicando il principio di massima precauzione, l’Agenzia specifica che, nei soggetti che abbiano presentato reazioni avverse gravi di tipo trombotico o comunque a carico della sfera coagulativa dopo la somministrazione di Vaxzevria, si può procedere al richiamo con un vaccino a mRna”, informa l’Aifa.

Per le altre casistiche di reazioni avverse, invece “si ritiene che, in assenza di dati derivanti da studi ad hoc, non sia possibile esprimere raccomandazioni di carattere generale che prescindano dall’esame delle specifiche” reazioni “e dalla valutazione clinica dei singoli casi”.