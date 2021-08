Aston Martin DBX: in arrivo nuove configurazioni per la Super SUV

Stando ad alcune indiscrezioni, la gamma della Aston Martin DBX non resterà limitata all’attuale versione standard con il motore a benzina 4.0 V8 biturbo da 550 CV di potenza e 700 Nm di coppia massima fornito da Mercedes-AMG. Infatti, sarebbero allo studio altre derivazioni sul tema.

Entro fine anno, la Aston Martin DBX sarà disponibile nella nuova configurazione Hybrid con la tecnologia ‘mild hybrid’ che prevede l’abbinamento tra il propulsore a benzina 3.0 Turbo a sei cilindri in linea e l’unità elettrica da 48V, per la potenza complessiva di almeno 457 CV. Per l’anno prossimo, invece, sarebbe in programma la sportiva declinazione RS, con la prestante motorizzazione a benzina 4.0 V8 biturbo da 639 CV di potenza.

Tuttavia, la novità più importante per la Aston Martin DBX è in arrivo nel corso del 2023, ovvero la versione Plug-In Hybrid da 816 CV di potenza complessiva, parallelamente all’introduzione della variante SUV coupé. Infine, nel 2024 dovrebbe debuttare anche la configurazione LWB a passo lungo della Super SUV britannica, caratterizzata dall’abitacolo a sette posti.