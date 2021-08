Assalto a Capitol Hill, salgono a 4 i suicidi tra gli agenti

Il numero degli agenti di polizia che si sono suicidati dopo essere stati in servizio durante l’assalto a Capitol Hill il 6 gennaio scorso è raddoppiato. Il Dipartimento di Polizia Metropolitana del District of Columbia ha confermato la morte di un terzo e di un quarto agente. L’agente Kyle DeFreytag, un 26enne nativo della Pennsylvania, è stato trovato morto il 10 luglio. Prestava servizio al quinto distretto della capitale Washington, ed era stato incaricato di far rispettare il coprifuoco deciso per la notte del 6 gennaio, dopo che una folla di dimostranti pro-Donald Trump aveva fatto irruzione nell’edificio del Congresso, nel tentativo di bloccare la certificazione della vittoria elettorale del presidente Joe Biden.

“Scrivo per condividere la tragica notizia che l’agente Kyle DeFreytag del quinto distretto è stato trovato morto ieri sera”, ha scritto il capo Robert Contee in un messaggio di metà luglio, ottenuto da Wusa, un media locale. “E’ una notizia estremamente dolorosa per tutti noi, e per tutti quelli che lo conoscevano bene”.

La conferma della morte di DeFreytag è arrivata solo alcune ore dopo che il Dipartimento ha rivelato che l’agente Gunther Hashida è stato trovato morto nella sua casa giovedì scorso. “Siamo in lutto come Dipartimento: i nostri pensieri e le nostre preghiere vanno alla famiglia e agli amici dell’agente Hashida”, ha detto il portavoce del Dipartimento Hugh Carew in una dichiarazione. Hashida, un veterano in servizio dal 2003, era stato assegnato alla squadra di risposta d’emergenza il giorno dei tumulti del 6 gennaio. “L’agente Hashida era un eroe, che ha rischiato la vita per salvare il Capitol, la comunità del Congresso e la stessa democrazia”, ha detto la speaker della Camera dei Rappresentanti Nancy Pelosi, in una dichiarazione. “Tutti gli americani sono in debito con lui per il suo grande valore e patriottismo, il 6 gennaio e durante tutto il suo servizio”.

Le morti di Hashida e DeFreytag segnano il terzo e il quarto suicidio tra gli agenti che hanno risposto all’insurrezione di Capitol Hill. Howard Liebengood, che era entrato in polizia nel 2005, si è suicidato tre giorni dopo l’attacco, e l’agente Jeffrey Smith, con 12 anni di servizio alle spalle nel Dipartimento, si è tolto la vita “dopo la battaglia”, ha detto Contee durante un incontro a porte chiuse con i leader del Congresso in gennaio. Anche l’agente Brian Sicknick è morto per un ictus il giorno dopo essere stato percosso con un estintore e spruzzato di spray al peperoncino, mentre tentava di contenere la folla. Centinaia di persone sono state messe sotto accusa in connessione ai tumulti di Capitol Hill, inclusi due uomini accusati di avere aggredito Sicknick.