App Samsung SmartView+ per smartphone Galaxy

I fan di Samsung non vedono l’ora che arrivi mercoledì prossimo, il più grande evento Galaxy Unpacked 2021 si terrà l’11 agosto.

Il Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3 smartphone pieghevoli sono attesi alla manifestazione, così come il Galaxy Watch 4 (Classic) e il Galaxy Buds 2 . Durante l’introduzione di questi nuovi prodotti, verranno discusse anche tutte le nuove funzioni e servizi. LetsGoDigital ha riferito la scorsa settimana di un rinnovato Galaxy Referral Program . Sembra che anche Samsung voglia dare un nuovo impulso al suo servizio Smart View.

La funzione Smart View

La funzione Smart View con l’app di accompagnamento è stata lanciata nel 2011 e consente agli utenti di collegare un telefono Samsung a un televisore. Ad esempio, puoi utilizzare lo smartphone come telecomando digitale. Sebbene il servizio esista ancora, l’app associata è stata rimossa dal Google Play Store e dall’Apple App Store l’anno scorso. In alternativa, gli utenti possono utilizzare l’app Samsung SmartThings, ha affermato all’epoca il produttore sudcoreano.

App Samsung SmartView Plus per smartphone Galaxy

Tuttavia, Samsung sembra voler dare nuova vita a questa applicazione. Il 5 agosto 2021, Samsung Electronics ha depositato un marchio in Corea del Sud presso il Korean Intellectual Property Office (KIPO) per il nome SmartView+. L’applicazione è classificata come Classe 9 con la seguente descrizione:

Descrizione del marchio Samsung SmartView+ : software applicativo per computer per la trasmissione di video, film, immagini, immagini, testo, foto, giochi, contenuti generati dall’utente, contenuti audio e informazioni da un telefono cellulare o un computer a un televisore, lavagna elettronica o segnaletica digitale via Internet e altre reti di comunicazione)

Dalla descrizione si può concludere che si tratta di un’app per smartphone che dovrebbe consentire lo streaming di contenuti multimediali – come musica, video e foto – su un televisore.

Il segno ‘+’ sembra indicare che l’applicazione offrirà più funzionalità rispetto a prima. La nuova app dovrebbe anche consentire di condividere una playlist con musica o video. È anche sorprendente che questa volta Samsung abbia scritto il nome insieme, mentre il servizio era precedentemente chiamato “Smart View”. Mettendolo insieme, il nome si adatta meglio ad altri servizi come SmartThings.

Non è chiaro quando verrà annunciato ufficialmente SmartView Plus, non è certo inconcepibile che ne sentiremo parlare di più mercoledì prossimo quando verranno annunciati ufficialmente Galaxy Z Flip 3 e Galaxy Z Fold 3. Infine, Samsung sta ora investendo molto in un ecosistema in cui più prodotti del marchio lavorano insieme senza soluzione di continuità.

Visualizza l’applicazione per Samsung SmartView+ qui .