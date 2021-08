Antonio Tallarico “sforna” Losing control: hit house

Ha tutto il sapore della hit estiva. Ritmo house. “Losing control”, che signica perdere il controllo, è il nuovo brano di Antonio Tallarico (giovane dj che da sempre nutre grande passione per la musica). Questo è il suo secondo lavoro musicale che strizza l’occhio all’amore. Lui stesso racconta: “Una canzone che non è diretta a una mia ex, ma al comportamento di chi ama una ragazza e perde il controllo” questa situazione diventa musica quasi una Hit estiva del panorama house italiano. Ed è una rinascita dopo questo periodo di chiusure. “Finalmente è arrivata l’estate”, dice Tallarico. Il brano ha una ritmica deep house di 4/4 è in sol minore ed è uscito sull’ etichetta “AR.MS. Empire” il 7 luglio scorso.

“Crescendo e cominciando a frequentare la nightlife a 18 anni rimane affascinato dal mondo del jet set sentendo sulla propria pelle l’adrenalina nelle vene grazie alla musica”, aveva raccontato tempo fa subito dopo il suo primo pezzo. Rewind: Antonio Tallarico inizia la sua carriera a 17 anni, nelle feste tra compagni di scuola, suonando nei primi compleanni di scuola e perfezionando le tecniche di mix & beat matching. E pian piano inizia una piccola scalata verso il successo nel Bresciano, dove è nato e cresciuto. Organizza eventi e il suo nome circola tra gli addetti ai lavori.

“Mi sono esibito davanti a 2.000 persone in un festival musicale a Brescia e mostrando le mie qualità e facendo divertire tutto il pubblico”, svela Tallarico. E’ emozionatissimo per questo nuovo lavoro musicale. Sui social non mancano video in giro per i locali estivi dove i dj suonano la sua hit.