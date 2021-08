Afghanistan, domenica il punto di vista di Follini: “Da Italia più attenzione a politica estera”

“Forse sarà il caso che, dopo la rotta di Kabul, l’Italia dedichi un’attenzione più vigile, meno rituale, magari anche più fantasiosa, alla sua politica estera. Mettendo in conto che essa ormai possa riservarci più sorprese che conferme. Infatti l’ammainabandiera americano in Afganistan sembra quasi dirci che la Nato non esiste più. O almeno, non sarà mai più quella di prima”. E’ quanto si legge ne ‘Il punto di vista di Follini’ per l’Adnkronos che sarà pubblicato integralmente domani per l’agenzia e sul sito.