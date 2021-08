Afghanistan, attacco oggi aeroporto Kabul: news, cosa sappiamo

Afghanistan, fra le news dal Paese di oggi l’attacco all’aeroporto di Kabul, con esplosioni per opera di kamikaze. Ecco cosa sappiamo finora.

A quanto apprende l’Adnkronos da fonti di intelligence, un attentatore suicida si è fatto esplodere nei pressi del Gate Abbey dell’aeroporto. L’accesso all’area, gestito dai militari del contingente Usa, è interdetto e nessun connazionale è rimasto coinvolto. L’attacco sarebbe stato sferrato da un kamikaze del sedicente Stato islamico (Isis), riporta il sito di ‘Politico’ citando un funzionario statunitense e una persona informata sui fatti. E’ “molto probabile” che lo Stato Islamico-Khorasan sia responsabile anche se “ancora non c’è stata la rivendicazione”, ha quindi dichiarato a ‘Sky News’ una fonte della Difesa britannica.

A quanto apprende ancora l’Adnkronos, sarebbe di cinquanta feriti il bilancio dell’attentato. Secondo Al Arabiya, l’esplosione ha causato 11 morti e decine di feriti mentre fonti dei Talebani parlano di almeno 13 persone morte, riferisce Sky News Arabia. “Oltre 30 feriti” a causa delle “esplosioni avvenute nei dintorni dell’aeroporto” di Kabul sono stati portati nell’ospedale di Emergency, mentre “altre sei vittime erano già morte all’arrivo”. E’ quanto si legge in un tweet di Emergency.

Il portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid ha confermato che 52 persone sono rimaste ferite nelle due esplosioni. Mujahid ha aggiunto che l’esplosione ha causato anche diversi morti, ma senza fornire un numero esatto. Lo riferisce l’emittente afghana Tolonews.

Le fonti dell’Adnkronos parlano anche di un allarme diramato per lancio di razzi in direzione della struttura aeroportuale, già colpita da due esplosioni, con la seconda che avrebbe colpito lo stesso gate già preso di mira. Il personale italiano che si trova a Kabul sarebbe al sicuro, al riparo nei bunker dello scalo afghano.

All’Abbey Gate c’è stato “un attentato complesso che ha provocato diverse vittime Usa e civili”, ha scritto il portavoce del Pentagono, John Kirby, in un tweet precisando che dopo la prima esplosione ce ne è stata almeno un’altra vicino o al Baron Hotel, a poca distanza dall’Abbey Gate. Anche secondo le fonti della difesa britannica citate da Sky news, un kamikaze si è fatto esplodere al Baron Hotel. Poi vi è stata una seconda esplosione presso l’Abbey gate dell’aeroporto, che secondo le prime indicazioni è dovuta ad un’autobomba. Un video della seconda esplosione è stata postata online. Il video è stato rilanciato dall’account Twitter di Rita Katz, direttore del Site Intelligence Group. Nel filmato, si vede in lontananza l’esplosione, si può distintamente udire un forte boato e poi scorgere una colonna di fumo che si alza dal luogo della deflagrazione.



Dopo che un kamikaze si è fatto esplodere, un secondo terrorista ha cominciato a sparare sulla folla, ha scritto su Twitter il giornalista afghano Bilal Sarwary, che ha già lasciato il paese ma ha sentito fonti sul posto. A quanto scrive, l’esplosione è avvenuta in un canale di scolo lungo la strada dove, come testimonia una foto allegata, molte persone si erano accalcate nell’acqua bassa per farsi esaminare i documenti ed entrare nell’aeroporto.

“Un numero elevato di Talebani” è rimasto ferito nell’esplosione avvenuta all’esterno dell’aeroporto internazionale di Kabul, hanno riferito fonti del movimento che ha preso il controllo dell’Afghanistan citate dall’emittente Sky News Arabia.



l presidente americano Joe Biden è stato informato dell’attentato esplosivo mentre era nella ‘Situation room’ per una riunione già programmata sull’Afghanistan con i vertici della sua squadra per la sicurezza nazionale, rende noto il corrispondente dalla Casa Bianca di Cnn. Fra i partecipanti alla riunione, il segretario della Difesa, Lloyd Austin, il capo degli Stati maggiori riuniti Mark Milley e il segretario di Stato Antony Blinken.

Almeno tre soldati statunitensi sono rimasti feriti nell’attacco suicida. Lo confermano funzionari statunitensi citati dall’emittente ‘Fox News’. Un funzionario degli Stati Uniti ha indicato che l’attacco ha innescato uno scontro a fuoco nei pressi del gate, dove la scorsa notte c’erano 5mila afghani e potenzialmente alcuni americani che cercavano di accedere all’aeroporto.

L’attentato segue di alcune ore l’allerta diffuso dal Dipartimento di Stato che ha esortato gli americani all’esterno dello scalo di “andarsene immediatamente” a causa della crescente minaccia terroristica.

“I talebani sono impegnati presso la comunità internazionale e non permetteranno ai terroristi di usare l’Afghanistan come base per le loro operazioni. I talebani avevano avvertito le truppe Usa su possibili gruppi terroristi come l’Isis”, ha detto il portavoce dei talebani Mujahid, secondo una traduzione ottenuta dal Guardian.

Nessun italiano è stato coinvolto nell’esplosione La deflagrazione è avvenuta in un’area distante da dove stanno operando i militari italiani per le ultime fasi dell’operazione ‘Aquila’ per l’evacuazione dei cittadini afghani”. Lo rende noto il Ministero della Difesa.