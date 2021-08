5 Consigli per Ritoccare le Fotografie del Matrimonio

Il giorno delle nozze è magico tanto per gli sposi quanto per parenti e amici.

Durante un matrimonio vengono scattate tantissime foto che entreranno nei ricordi della famiglia per sempre.

Le classiche foto dei matrimoni consegnate dai fotografi agli sposi sono sempre più belle e spettacolari rispetto a quelle scattate da parenti e amici. Come mai?

Oltre alla bravura tecnica del fotografo, al tipo di macchina fotografica e alla creazione studiata di ogni scatto, quello che rende le foto professionali ancora più belle è la cosiddetta post-produzione.

La post-produzione è il processo per cui le foto grezze vengono rielaborate al computer, migliorate e trasformate in vere opere d’arte capaci di suscitare emozioni e comunicare un messaggio specifico.

Se sei curioso di conoscere le tecniche utilizzate dai fotografi professionisti per ritoccare le fotografie del matrimonio o vuoi cimentarti nel fotoritocco per creare il tuo album fotografico matrimonio da stampare online qui, ecco 5 tecniche e consigli.

Regola luminosità e contrasto

La luce è un elemento chiave in ogni immagine, sia essa una foto, una ripresa cinematografica o perfino un quadro: grazie alla luce è possibile evidenziare un oggetto piuttosto che un altro, suscitare emozioni contrastanti e valorizzare anche i soggetti meno interessanti.

Se scegliere la giusta illuminazione è importante in fase di scatto, durante la post-produzione è possibile regolare la luminosità in base all’effetto che si desidera ottenere.

A questo scopo, è possibile usare Lightroom per aumentare o ridurre la luminosità dell’intera foto o sfruttare lo strumento di illuminazione selettiva per evidenziare alcune zone, come i volti degli sposi, il bouquet o i dettagli dell’abito.

Gioca con colori e toni

Le tonalità fredde o calde trasformano le immagini offrendo sensazioni diverse. Le fotografie dei matrimoni prediligono tonalità calde per suscitare emozioni forti legate all’amore alla gioia del momento.

Su Lightroom è possibile giocare con il bilanciamento dei colori, l’esposizione, le tonalità e il contrasto per creare effetti scenografici unici ed emozionanti.

Elimina gli oggetti superflui

Per quanto lo scatto iniziale possa essere studiato, alcune ottime foto potrebbero aver ripreso elementi superflui non previsti e che distraggono l’attenzione dal soggetto principale.

Per rimuovere oggetti e altri elementi indesiderati puoi usare Photoshop.

Correggi piccoli difetti

Photoshop è tuo alleato anche per correggere alcuni piccoli difetti come occhiaie o pieghe sui vestiti e per migliorare l’aspetto dell’incarnato degli sposi.

La luce e alcuni tipi di esposizione possono infatti evidenziare piccole rughe o imperfezioni del volto o creare delle zone lucide poco naturali.

Grazie a strumenti come la separazione delle frequenze e la campionatura per calibrare la tonalità della pelle, è possibile migliorare la qualità dei ritratti con un effetto naturale senza difetti.

Oltre a migliorare l’aspetto della pelle, Photoshop è utile anche per rimuovere pieghe indesiderate dagli abiti così come macchie sul tavolo e simili.

L’importante in questo caso è non manipolare la foto in maniera irrealistica ma usare le tecniche di fotoritocco con parsimonia per rendere le tue foto ancora più belle ma in maniera naturale.

Usa tecniche evergreen

Gli strumenti di fotoritocco come Lightroom e Photoshop hanno tantissime funzioni più o meno avanzate per modificare le immagini anche in maniera molto drastica.

Dai filtri personalizzati agli effetti tipici degli scatti su Instagram, le possibilità sono davvero infinite.

Se avere qualche foto in stile cinematografico o in bianco e nero aggiunge un tocco in più al tuo album di famiglia, occhio a non strafare: le foto del tuo matrimonio sono pensate per durare a lungo, per cui è importante che abbiano uno stile senza tempo non soggetto alle mode del periodo, in modo da poter essere apprezzate da persone appartenenti a diverse generazioni e anche dai tuoi nipoti e pronipoti.

Usa queste tecniche per migliorare le foto del tuo matrimonio o quelle di amici e parenti, e crea il tuo fotolibro del matrimonio personalizzato, perfetto da mostrare ad amici e parenti o come idea regalo originale.