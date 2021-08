200 Store in franchising per Svapoweb

Benevento, 20.08.2021 – Svapoweb tocca finalmente tocca 200: questo, infatti, è il numero degli store del marchio arancione. Un traguardo che è stato raggiunto in netto anticipo rispetto alle previsioni della tabella di marcia aziendale. Negli ultimi giorni è stata resa nota l’imminente apertura del punto vendita di Abbazia Pisani, in provincia di Padova, che va ad aggiungersi a quelle di Gorizia, di Latina, di Roma Borghesiana, di Caronno Pertusella (in provincia di Varese), di Giarre e Acireale (in provincia di Catania), di Feltre (in provincia di Belluno) e di Palermo.

Risale appena al mese di giugno di due anni fa l’idea di dare vita a una serie di negozi in franchising: un progetto che ha visto la luce grazie alle intuizioni del padre di Svapoweb, il giovane imprenditore Arcangelo Bove. La sua iniziativa è stata quella di ampliare il marketing, in modo da passare dalla dimensione online ai tradizionali punti vendita in strada. Ecco, dunque, che nel giro di poco tempo il numero di affiliazioni ha iniziato a crescere sempre di più, per una tendenza che ha riguardato tanto le regioni del Nord quanto quelle del Sud. E la crisi innescata dalla pandemia non ha avuto conseguenze negative, anche se è dal gennaio del 2020, ormai, che tutto il mondo deve fare i conti con una forte sofferenza di carattere sanitario, economico e sociale.

Il 200esimo store a marchio Svapoweb è stato salutato dal Ceo Arcangelo Bove con la convinzione che deriva da un servizio impeccabile sotto tutti i punti di vista: la convenienza dei prezzi, la puntualità del supporto offerto ai clienti attraverso l’assistenza, i servizi messi a disposizione, gli alti standard di qualità degli articoli proposti. Quella di Svapoweb è senza dubbio una realtà in crescita, con obiettivi sul lungo periodo: ormai nel nostro Paese pensare alle sigarette elettroniche vuol dire pensare a Svapoweb.

L’idea imprenditoriale di Svapoweb proviene da Arcangelo Bove. Il marchio ha visto la luce nel mese di settembre del 2012, e nel giro di poco tempo ha raggiunto traguardi straordinaria. Il brand, infatti, allo stato attuale si posiziona tra i principali distributori di prodotti per le sigarette elettroniche in tutta Europa. Il progetto di franchising, come detto, è iniziato nel 2019, con l’arrivo di nuovi imprenditori attirati dall’idea.

