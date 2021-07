Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G: le prime anticipazioni

Dopo il successo che sta conquistando il 10 pro, arrivano le prime indiscrezioni su Xiaomi Redmi Note 11 Pro.

Secondo quanto riportato da Letsgodigital, la sua uscita è prevista a marzo 2022 circa.

Sono disponibili poche informazioni su questa nuova line-up, ma questo graphic designer non ha impedito a Technizo Concept di realizzare un bellissimo concept dell’atteso Redmi Note 11 Pro.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro visualizzato con fotocamera da 200MP

La parte anteriore dello smartphone progettato da Technizo Concept sembra simile al modello attuale. Il telefono economico ha bordi dello schermo relativamente stretti, ma comunque un mento ragionevole. La fotocamera selfie perforata in posizione centrale è stata mantenuta.

Il logo Redmi è mostrato in basso a sinistra sul retro, con il testo “5G” direttamente accanto ad esso. Il sistema di telecamere è stato completamente rinnovato. Il posizionamento nell’angolo in alto a sinistra è comparabile, quindi c’è spazio sufficiente per gli altri componenti necessari. È un sistema a tripla fotocamera con flash LED. Due lenti hanno un design particolarmente grande.

Technizo Concept ha ipotizzato nel suo concept design che il Redmi Note 11 Pro sarà dotato di una fotocamera da 200 megapixel. È ormai noto che Xiaomi sarà il primo produttore di telefoni a utilizzare il nuovo sensore per fotocamera da 200 MP di Samsung. Molto probabilmente debutterà nella serie Mi 12 di fascia alta, che sarà annunciata alla fine del 2021.

Tuttavia, sembra troppo presto per implementare un sensore per fotocamera da 200 MP in uno smartphone Redmi Note economico, ma ciò che non lo è può ancora venire, ovviamente. Forse Xiaomi utilizzerà questo sensore da 200 megapixel per il Redmi Note 12 Pro l’anno successivo. In ogni caso, per il Note 11 Pro sembra più logico che venga mantenuta la fotocamera da 108MP.

La scorsa settimana, tramite la piattaforma di social media cinese Weibo , è stata diffusa una voce secondo cui il Mi CC11 – che sarà probabilmente rilasciato in Europa come Redmi Note 11 Pro – sarà dotato di un obiettivo zoom periscopico 5x. La stessa fonte riporta che il dispositivo sarà alimentato dal chipset Snapdragon 870, il che sarebbe un grande passo avanti rispetto allo Snapdragon 732G attualmente distribuito.

Tuttavia, molto può ancora cambiare. Infine, ci vorrà più di mezzo anno prima che la nuova serie Redmi Note 11 venga presentata ufficialmente.