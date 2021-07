Wimbledon, Federer battuto nei quarti da Hurkacz

Roger Federer eliminato nei quarti di finale di Wimbledon. Il 39enne fuoriclasse svizzero è stato sconfitto dal polacco Hubert Hurkacz, che si è imposto per 6-3, 7-6 (7-4), 6-0 e si è qualificato per le semifinali, dove affronterà il vincente del match tra Matteo Berrettini e Felix Auger-Aliassime. Federer, che puntava al nono trionfo sull’erba londinese, non aveva mai incassato una sconfitta in 3 set a Wimbledon dalla prima partecipazione, datata 1999.