Weekend con caldo e sole, ma la prossima settimana cambia tutto

Weekend caldo e soleggiato, ma dalla settimana prossima un vortice di temporali ferirà l’estate. Il team del sito www.iLMeteo.it informa che la protezione dell’alta pressione durerà almeno fino a lunedì 12. I prossimi tre giorni quindi saranno in prevalenza soleggiati con temperature che torneranno ad aumentare al Nordest Centro-Sud con picchi massimi fino a 35-36°C sulle regioni centro-settentrionali e ancora 40°C al Meridione. Da martedì 13 invece un vortice ciclonico dall’Islanda riuscirà a scalfire lo scudo anticiclonico e piomberà sull’Italia. Avrà inizio così una fase fortemente temporalesca per le regioni settentrionali e parte di quelle centrali con fenomeni anche estremi come grandinate, alluvioni lampo e forti raffiche di vento a oltre 100 km/h. Questa ferita all’estate si dovrebbe rimarginare poco dopo il weekend del 17-18 luglio.

NEL DETTAGLIO

Venerdì 9. Al nord: bel tempo prevalente. Al centro: soleggiato. Al sud: cielo poco nuvoloso.

Sabato 10. Al nord: nubi sparse sulle Alpi, tanto sole altrove. Al centro: cielo poco nuvoloso. Al sud: ampiamente soleggiato.

Domenica 11. Al nord: isolati rovesci tra Alto Adige e alto Veneto, sole altrove. Al centro: bel tempo e più caldo. Al sud: ampiamente soleggiato.

Lunedì soleggiato, da martedì nuova fase temporalesca.