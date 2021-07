Waze: sarà possibile visualizzare il Pronto Soccorso più vicino

Waze permetterà agli utenti utilizzatori dell’app di visualizzare la posizione di 644 unità operative di Pronto Soccorso e di Emergenza Sanitaria in tutta Italia.

La novità di Waze

Inserendo l’emoji raffigurante l’ambulanza nella barra di ricerca sull’app, sarà possibile visualizzare, in tempo reale e in pochi istanti, l’elenco dei centri in cui vengono prestate le prime cure nei casi di emergenza. L’app guiderà gli automobilisti direttamente all’ingresso auto del Pronto Soccorso più vicino permettendo così di guadagnare minuti preziosi in caso di emergenza.

Le informazioni relative alla posizione dei Pronto Soccorso presenti sul territorio italiano sono state aggiornate dai Map Editor basandosi sui dati divulgati dal Ministero della Salute, dalle Aziende Sanitarie Locali (ASL), dalle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) e dalle Aziende Sanitarie Provinciali (ASP).

In soli quindici giorni, venti Map Editor locali hanno potuto aggiornare sull’app le informazioni relative ai centri d’urgenza ed emergenza, fornendo un nuovo servizio utile a tutti gli utenti di Waze e alla cittadinanza. Grazie alla dedizione della Community di Waze l’app sarà sempre aggiornata e anche in questa occasione, l’azione dei Map Editor si è dimostrata importante e ha sottolineato come Waze e la tecnologia in generale svolgano un ruolo importante per la collettività.

L’app di Waze è disponibile gratuitamente per iOS e Android ed è possibile scaricarla da tutti i digital stores.