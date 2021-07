Volkswagen Sharan: addio alla storica monovolume tedesca

Quest’anno è uscita definitivamente di scena la Volkswagen Sharan, storica monovolume della Casa di Wolfsburg. Prodotta presso l’impianto portoghese di Palmela, è stata affiancata dalle gemelle Ford Galaxy e Seat Alhambra. Introdotta nel corso del 1995, la prima generazione è stata poi aggiornata nel 2000 e nuovamente nel 2004.

La prima generazione della monovolume Volkswagen Sharan è stata proposta con le motorizzazioni a benzina 2.0i da 116 CV, 1.8 Turbo 20V da 150 CV, 2.8i VR6 da 174 CV e 2.8 V6 da 204 CV di potenza, affiancate dalle unità diesel 1.9 TDI nelle versioni da 90 CV, 110 CV, 115 CV e 130 CV, nonché dal motore a gasolio 2.0 TDI da 140 CV di potenza. Nella relativa gamma figuravano anche le declinazioni a trazione integrale Syncro per il propulsore 2.8i VR6 con il cambio automatico a quattro rapporti e 4Motion per le motorizzazioni 2.8 V6 e 1.9 TDI da 115 CV, più il cambio automatico Tiptronic per l’unità 1.9 TDI da 115 CV e la configurazione BlueMotion a basso impatto ambientale per il motore 2.0 TDI.

A livello di allestimenti, la prima generazione della Volkswagen Sharan era disponibile prima con le sigle CL, GL e Carat, poi con le denominazioni Comfortline, Trendline, Highline e Sportline. Non sono mancate le versioni speciali Navman, Freestyle, Time e United, più le altre speciali configurazioni Goal, Advantage, Pacific ed Exclusive Edition per il mercato tedesco.

La seconda generazione della Volkswagen Sharan – dotata delle porte laterali scorrevoli – è stata commercializzata dal mese di luglio del 2010 al mese di febbraio del 2021, senza dimenticare il restyling di metà carriera del 2015. Tra le motorizzazioni figuravano l’unità a benzina 1.4 TSI da 150 CV di potenza, nonché il propulsore diesel 2.0 TDI nelle declinazioni da 140 CV e 170 CV prima, poi da 150 CV e 177 CV o 184 CV di potenza, anche in abbinamento con il cambio sequenziale DSG a doppia frizione e la trazione integrale 4Motion. La gamma, invece, era declinata negli allestimenti Trendline, Comfortline e Highline, affiancati dalle configurazioni Business ed Executive per la clientela business.