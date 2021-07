Visite nella RSA, Orsan: non c’è più tempo! Aspettiamo la nuova circolare attuativa dal Ministero della Salute

Appello al Ministero della Salute e alla Conferenza Stato-Regioni: facciano rispettare la Legge, altrimenti domani il comitato farà partire un esposto contro Regioni, ASL e ATS



Monza, 29 luglio 2021 – Il tempo per Regioni, ASL e ATS sta per scadere. Domani infatti scadrà l’ordinanza ministeriale firmata dal ministro Speranza lo scorso 8 maggio per consentire la ripresa delle visite all’interno delle RSA/RSD italiane e se non interverranno atti ed elementi che prolungheranno l’ordinanza oltre la sua scadenza attuale, domani in giornata il comitato ORSAN – Open RSA Now depositerà un esposto presso la Procura della Repubblica di Monza contro Regioni, ASL e ATS. Il comitato ORSAN chiede pertanto al Ministero della Salute la diramazione di una circolare attuativa, indirizzata alle Regioni e a cascata alle ASL, ATS, RSA/RSD che contenga i seguenti punti:

1) Ingresso libero 7/7 con Green Pass per almeno 1 familiare, possibilmente 2, nelle RSA e RSD

2) Nessuna quarantena punitiva post uscite per visite e consulti medici e/o specialistici (dentista, oculista, visite ortopediche, etc) e possibilmente neanche dopo uscite per mangiarsi un gelato e/o farsi una passeggiata

3) Aumento ad un minimo di 45 minuti della durata delle visite nelle RSA/RSD

4) Coinvolgimento dei familiari o delle associazioni di volontariato nella gestione delle pratiche di accesso alle strutture, per snellire i tempi di ingresso, dedicando così più tempo alle visite

5) Privacy negli incontri senza personale sanitario che controlli ogni visita. Basta un controllo generale: un unico “controllore” in salone o all’esterno che si accerti che vengano rispettate tutte le regole e i protocolli

6) Obbligo per le Regioni di seguire l’intero processo a cascata, inviando circolare alle ATS e quindi alle RSA

7) Controlli a campione dei Nas e del Ministero della Salute anche dopo i fatti accaduti in una struttura socioassistenziale per disabili psichici di Serradifalco, in provincia di Caltanissetta, denunciati ieri

