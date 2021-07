Vaccino, Sileri: “Soglia per dose unica a guariti va estesa a un anno”

“Molte persone non si vaccinano perché hanno ancora anticorpi dopo aver avuto il virus 8 mesi fa. E’ chiaro che dobbiamo cambiare quella norma che” prevede la possibilità di fare una dose anti covid unica entro 6 mesi da quando si è avuta l’infezione, e “portare questa soglia a un anno. Questo il ministero lo farà oggi stesso e fino a un anno” dalla malattia potrà essere fatta una sola dose. Lo ha annunciato il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ospite a ‘Tgcom 24’.

Sileri ha poi aggiunto che a suo avviso “potrà e dovrà essere fatto anche un aggiustamento sulla quarantena per i vaccinati, perché se prendo un aereo e davanti a me c’è un positivo” oggi “io rischio la quarantena anche se ho fatto le due dosi. Se già diciamo che, come accade per esempio negli Usa, non si fa la quarantena se si sono fatte le due dosi di vaccino, questo è già un buon incentivo per la vaccinazione, perché dà libertà e sicurezza maggiore. Sono piccole cose che invogliano”.