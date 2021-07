Vaccino Covid Lombardia, da lunedì prenotazioni per stranieri senza codice valido

“Dall’inizio della prossima settimana, lunedì 26 luglio, sarà possibile la prenotazione della vaccinazione tramite il call center 800894545 per gli stranieri temporaneamente presenti in Regione Lombardia, sprovvisti di un codice valido (codice fiscale, codice univoco, codice Stp)”. Lo scrive l’assessore al Welfare e vicepresidente di Regione Lombardia, Letizia Moratti in un post su Facebook.

Il call center, sottolinea Moratti, “rilascerà a questi cittadini un codice personale che consentirà l’accesso alla prenotazione online o attraverso il call center stesso”. E aggiunge: “Intanto ieri abbiamo toccato quota 11.458.005 somministrazioni con un incremento giornaliero di 95.334 iniezioni e una percentuale del 97,17% rispetto al ‘consegnato’. Grazie e buon lavoro a tutte le persone che saranno impegnate anche in questo fine settimana nelle operazioni di vaccinazione”.