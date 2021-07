Vaccini covid, il report: superata media 500mila dosi al giorno

Vaccini anti covid e somministrazioni in Italia, rispetto ad una settimana fa il report settimanale della Struttura del Commissario straordinario Figliuolo, aggiornato alle 16 di oggi e pubblicato sul sito del Governo mostra un incremento delle somministrazioni a livello nazionale pari a circa 4 milioni, che si traduce in una media giornaliera ben superiore a 500mila. Sul fronte delle forniture di vaccini, nell’ultima settimana il numero complessivo di dosi rese disponibili alle Regioni/Province autonome è cresciuto di 4.132.326 unità, per un totale di oltre 63 milioni dall’inizio della campagna (63.046.571). Sale intanto a quota 56,3 milioni il numero di somministrazioni effettuate dall’inizio della campagna vaccinale (per l’esattezza 56.305.683). Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 22.695.367. I grafici del report confermano il trend della settimana scorsa, con una chiara diminuzione delle ospedalizzazioni e dei ricoveri in terapia intensiva, a fronte dell’aumento delle somministrazioni.



Per quanto riguarda le categorie prioritarie, la percentuale di personale scolastico e universitario completamente vaccinato è cresciuta dal 72,86% al 77,17%, mentre il personale sanitario che ha concluso il ciclo ha toccato quota 92,89% (una settimana fa era 89,02%).

Salgono inoltre significativamente le percentuali delle persone con più di sessant’anni di età che hanno completato il ciclo vaccinale, ottenendo così la massima copertura anche rispetto alle varianti del Covid19: gli over 80 passano dall’86,67% all’89,02% della platea da vaccinare; la fascia 70-79 dal 59,44% al 69,86% (oltre 10 punti in più), e infine quella 60-69 passa dal 48,84% al 56,35.