Le critiche e le polemiche anche aspre sollevate sui social, dopo l’epiteto di “figlio di papà” affibbiato al premier Mario Draghi? “Non me ne frega niente” è la laconica risposta di Marco Travaglio, direttore del ‘Fatto Quotidiano’, sentito dall’AdnKronos, che poi chiosa: “Come diceva Arthur Bloch, non discutere mai con un idiota: la gente potrebbe non notare la differenza…”.

(di Enzo Bonaiuto)