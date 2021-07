I tormentoni dell’estate 2021: le canzoni

E’da poco iniziata l’estate 2021: la bella stagione porta, oltre al gran caldo, un sacco di tormentoni musicali.

Canzoni che passano costantemente in radio, in tv che sono trasmesse anche in spiaggia, in riva al mare, nei negozi.

Insomma, ogni estate porta con sè numerosi brani che firmano la colonna sonora dei mesi più caldi dell’anno.

Come ogni anno ci sono “i soliti” protagonisti ma anche le new entries.

I brani super gettonati e le novità dell’estate 2021

Tra queste il successo che sta riscuotendo “Mille”, la canzone di Fedez e Achille Lauro feat. Orietta Berti.

Altro inedito tandem è quello composto da Fabio Rovazzi ed Eros Ramazzotti con “La mia felicità”. Rovazzi si lancia in un’ode pop alla ricerca della spensieratezza e dell’autoironia, pensata per contestualizzare il momento con leggerezza e annullare qualsiasi gap generazionale, raccontando l’inarrestabile voglia di ritorno alla vita in un dialogo serratissimo con l’amico Eros.

Da diverse stagioni sono ormai un must dell’estate Takagi e Ketra. Quest’anno, con Giusy Ferreri, propongono il brano “Shimmy Shimmy”.

I Boomdabash, invece, quest’anno duettano con Baby K: la loro hit è Mohicani e si preannuncia un successo così come quelli conquistati gli anni passati con Alessandra Amoroso.

Annalisa e Federico Rossi

Un altro brano da menzionare è “Movimento Lento” il nuovo singolo di Annalisa, con la partecipazione di Federico Rossi. “E un pezzo divertente, che porta a ballare e a far muovere la testa” Con queste parole Annalisa descrive il brano che è gettonatissimo in radio.

Gianni Morandi

Anche Gianni Morandi è tra i protagonisti dell’estate 2021 con L’allegria. La canzone è stata scritta da Lorenzo Jovanotti e prodotta da Jovanotti insieme al gigante della produzione discografica mondiale Rick Rubin.

E’ una scarica di energia pura, è un’iniezione di buon umore. È molto più di un tormentone, è una vera canzone, libera e con qualcosa di selvatico e irresistibile. E’ l’inno della ripartenza, finalmente col sorriso sulle labbra. Non è una posa ma la rottura di tutte le pose per gettarsi nella vita, nell’estate.

Colapesce e Dimartino

Colapesce e Dimartino, la coppia di cantautori rivelazione dell’anno, tornano con un nuovo sorprendente brano dal titolo “Toy Boy” insieme a due icone mondiali della cultura e dello spettacolo italiano: la Signora della musica italiana Ornella Vanoni e il regista candidato all’Oscar, Luca Guadagnino.

TOY BOY è una romantica ed ironica bossanova, scritta da Colapesce, Dimartino insieme ad Ornella Vanoni.

Un viaggio d’amore tra le Isole Eolie in cui i due cantautori duettano con Ornella in un irresistibile corteggiamento. Il brano è anche ispirato alle atmosfere di “La voglia la pazzia l’incoscienza l’allegria”, l’album della Vanoni pubblicato nel 1976 – nato dall’unione artistica della cantante milanese con il leggendario poeta brasiliano Vinicius de Moraes e il chitarrista Toquinho – che ha segnato la storia della musica italiana. La traccia è prodotta da Federico Nardelli e Giordano Colombo.

Gli altri protagonisti

Abbiamo citato alcuni brani, ma non possiamo non nominare altri artisti protagonisti di questa estate.

Marco Mengoni, Elettra Lamborghini, Fred De Palma con Anitta, Michele Bravi, Aka 7even, J-Ax e Jake La Furia, Rocco Hunt e Ana Mena, Carl Brave e Noemi, Sangiovanni, Clementino e Nina Zilli, Samuel e Francesca Michielin.

L’estate è iniziata da poco ma la musica è pronta ad accompagnare milioni di italiani in questi mesi “bollenti” e di rinascita dopo l’emergenza Covid-19.

Tormentoni estate 2021: il riepilogo