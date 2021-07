“Tom Cruise, hai stufato”: l’attore incubo dei tifosi italiani

“Tom Cruise, hai stufato”. Quando è troppo, è troppo. A Silverstone, dove Lewis Hamilton trionfa con la Mercedes, spunta Tom Cruise per congratularsi con il pilota inglese. Il campione del mondo di Formula 1 trionfa nella gara di casa togliendo la gioia della vittoria alla Ferrari di Charles Leclerc. Il monegasco, leader fino a 2 giri dalla fine, deve accontentarsi del secondo posto. Cruise gioisce con Hamilton e ai tifosi italiani la nuova performance dell’attore non piace.

Stavolta, il protagonista della saga di Mission Impossibile esulta in chiave ‘anti-Ferrari’. Una settimana fa, ricordano gli appassionati, era a Wimbledon per assistere alla finale tra Novak Djokovic e l’azzurro Matteo Berrettini. Nella stessa giornata, è apparso in tribuna d’onore a Wembley accanto a David Beckham per la finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra. Insomma, ormai l’immagine di Cruise è associata a quella di un accanito tifoso che, nella migliore delle ipotesi, non è proprio un portafortuna italiano. Su Twitter, piovono messaggi non propriamente lusinghieri, sufficienti per proiettare l’attore tra i trend.