Tokyo 2020, taekwondo: Dell’Aquila in finale, prima medaglia italiana

L’azzurro Vito Dell’Aquila è in finale nel taekwondo (cat. 58 kg) ai Giochi di Tokyo 2020. E’ la prima medaglia italiana ai Giochi. Il pugliese si è imposto in semifinale sull’argentino Lucas Guzman per 29-10. L’azzurro si era imposto 26-13 sull’ungherese Omar Salim agli ottavi di finale e sul thailandese Ramnarong Awekwiharee ai quarti (37-17).