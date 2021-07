Tokyo 2020, Puglia superstar: “Ha più medaglie degli Usa”

Tokyo 2020, dopo la prima giornata di Olimpiadi il medagliere vede l’Italia esordire sul podio con un oro e un argento. E la Puglia diventa superstar di oggi sui social. Il motivo? A vincere sono stati Vito Dell’Aquila, prima medaglia d’oro italiana nel taekwondo (cat. 58 kg) e l’azzurro Luigi Samele, medaglia d’argento nella sciabola individuale maschile. Entrambi pugliesi, il 20enne Dell’Aquila è di Mesagne (Brindisi) mentre lo schermidore Samele è di Foggia, i due – sottolinea l’occhio attento degli utenti Twitter – almeno per oggi hanno l’onore e l’onere di aver fatto vincere alla propria regione “più medaglie degli Usa”, per ora in effetti ancora fuori dal medagliere. Ma non solo: attualmente infatti la regione è anche al secondo posto in classifica per vittorie conquistate dopo la Cina.

“La Puglia sempre certezza infatti è patria dei taralli, della burrata, del cacio-ricotta, del pane di Altamura, delle orecchiette, del trash e delle prime medaglie alle olimpiadi”, commentano gli utenti, mente lanciano una “petizione per passare dal ‘tavoliere’ a ‘medagliere’ della Puglia”.