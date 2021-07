Tokyo 2020, Osaka eliminata a sorpresa: “E’ andato tutto storto”

Esce di scena a sorpresa una delle favorite del torneo di tennis femminile ai Giochi di Tokyo 2020. Naomi Osaka, atleta giapponese che ha acceso il tripode olimpico, e testa di serie numero 2 del seeding di Tokyo, è stata battuta in due set dalla ceca Marketa Vondrousova 6-1, 6-4 in poco più di un’ora al terzo turno del torneo.

La stella del tennis giapponese, favorita per la vittoria dell’oro olimpico, ha lottato davanti a un avversario che non aveva mai affrontato prima nel circuito professionistico, ma la numero 2 del mondo ha subito una sconfitta amara e inaspettata quanto netta. “Sento decisamente che c’è stata molta pressione per questo”, ha ammesso la Osaka che ha giocato nelle Olimpiadi di casa, secondo quanto riporta la Xinhua.

“Forse è perché non ho mai partecipato alle Olimpiadi prima ed ho sentito un po’ troppo la pressione”, ha aggiunto Osaka. “Se si guarda la partita, probabilmente si capisce che ci sono molte cose su cui contavo e su cui non potevo fare affidamento oggi”.

Felice la sua avversaria. “Naturalmente è una delle più grandi vittorie della mia carriera”, ha detto Vondrousova. “Naomi è una grande giocatrice, ha vinto così tanti titoli del Grande Slam, quindi sapevo che sarebbe stata una partita difficile. Sono molto contenta del mio gioco. Ho giocato in modo fantastico nel primo set, e poi il secondo è stato davvero difficile. Sono solo felice di aver finito”.