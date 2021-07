Tokyo 2020, Jacobs vola nei 100 metri: 9”94, record italiano

Marcell Jacobs vola in semifinale nei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’azzurro ha vinto la sua batteria con il tempo di 9”94, limando di un ulteriore centesimo il record italiano che aveva fatto registrare a Savona lo scorso maggio. Nella lista all time degli azzurri, Jacobs precede Filippo Tortu (9”99) e Pietro Mennea (10”01).

Lo stesso Tortu è andato in pista nelle batterie dei 100 metri a Tokyo dopo Jacobs, senza brillare: il 23enne ha chiuso quarto in 10″10, un tempo che basta comunque all’azzurro per accedere alle semifinali.