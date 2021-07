Tokyo 2020, il medagliere dopo la prima giornata

Ecco il medagliere delle Olimpiadi di Tokyo 2020 dopo la prima giornata: 1) Cina, 3 ori, 0 argenti 1 bronzo; 2) Italia 1, 1, 0; 2) Giappone 1, 1, 0; 4) Corea del Sud 1, 0, 2; 5) Iran 1, 0, 0; 5) Kosovo 1, 0, 0; 5) Ecuador 1, 0, 0; 5) Ungheria 1, 0, 0; 5) Thailandia 1, 0, 0; 10) Russia (Roc) 0, 1, 1; 10) Serbia 0, 1, 1.

Vito Dell’Aquila ha vinto la prima medaglia d’oro italiana nel taekwondo (cat. 58 kg). L’azzurro ha superato in rimonta 16-12 il tunisino Mohamed Khalil Jendoubi. E’ la prima medaglia d’oro italiana ai Giochi giapponesi. Una sfida molto combattuta che si è risolta nel finale. Il tunisino parte meglio e passa avanti 5-0, poi un break di 2 punti dell’azzurro che chiude sotto 5-2 il primo round. Poi si passa al 7-6 sempre per il tunisino nella seconda frazione, fino al 9-8 che chiude il round. Tutto cambia nel terzo e finale round, dove Dell’Aquila dopo aver raggiunto l’avversario sul 10-10 passa a condurre per chiudere 16-12.



L’azzurro Luigi Samele è medaglia d’argento nella sciabola individuale maschile ai Giochi di Tokyo. E’ la prima medaglia italiana a queste olimpiadi. Samele è stato battuto in finale 15-7 dal campione olimpico di Londra 2012 e Rio 2016, l’ungherese Aron Szilagyi, che conquista così il terzo oro olimpico in carriera.