Tokyo 2020, bronzo Italia nel canottaggio. Rosetti positivo

Bronzo nel canottaggio a Tokyo 2020 con il terzo posto del 4 senza nella finale che l’Australia vince, aggiudicandosi la medaglia d’oro, davanti alla Romania, argento.

L’Italia sale sul podio nonostante il cambio forzato nell’equipaggio: Bruno Rosetti, primo atleta italiano positivo al coronavirus alle Olimpiadi, non disputa la finale e viene sostituito in extremis da Marco Di Costanzo, che si aggiunge a Matteo Castaldo, Matteo Lodo, e Giuseppe Vicino. L’equipaggio chiude in 5’43″60. Australia prima in 5’42″76 davanti alla Romania ( 5’43″13).