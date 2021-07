Tipi di slot: quali sono le più in voga?

Per quanto siano spesso considerate semplici giochi da bar, le slot machine rappresentano oggi una delle forme di intrattenimento più apprezzate dai giocatori d’azzardo, complice anche la loro diffusione sulle principali piattaforme in rete. Se le slot da bar hanno una grafica e un funzionamento molto semplice, di slot online ne esistono davvero di tanti tipi, pensate per soddisfare i gusti e le necessità di ogni tipo di giocatore. Quali sono le tipologie più in voga?



Fonte: Pixabay

Slot machine 3D

Come si può intuire dal nome stesso, le slot machine 3D si differenziano dalle slot classiche per il fatto di essere basate su software più accurati che permettono una visualizzazione grafica tridimensionale. Le slot 3D, quindi, possono contare su una grafica molto più avanzata rispetto alle classiche slot machine da bar, lasciando spazio anche ad animazioni ed effetti speciali. In più, vista la tecnologia più avanzata su cui si basano, anche l’audio è di più alta qualità in questo tipo di slot. Oltre a queste caratteristiche, le slot machine 3D presentano spesso anche modalità di gioco aggiuntive, bonus e minigiochi. Ed è proprio la presenza di bonus, come spiegato su BetPal Italia, a guidare i giocatori verso la scelta di una slot piuttosto che di un’altra.

Slot machine a jackpot progressivo

Fonte: Pixabay

Un’altra tipologia di slot molto apprezzata dagli appassionati di azzardo è quella delle slot a jackpot progressivo, dove per jackpot si intende il montepremi o la posta in gioco, come spiegato su Treccani. A differenza delle slot machine a jackpot fisso, le slot con jackpot progressivo permettono ai giocatori di ottenere vincite maggiori, perché il premio previsto non è fisso ma continua a crescere durante il corso di tutta la partita. Solo una volta vinto, il montepremi previsto si azzera o raggiunge il minimo concesso dal casinò o dalla slot in questione; in tutti gli altri casi, invece, continua a salire sulla base delle puntate effettuate dai giocatori. Nel caso delle slot a jackpot fisso, al contrario, il montepremi è stabilito fin dall’inizio e non c’è possibilità che possa salire, a prescindere dalle puntate effettuate nel tempo. Si tratta di una tipologia di slot particolarmente ricercata dai giocatori, proprio per questa sua caratteristica che rende le possibilità di vittoria particolarmente allettanti.

Slot a tema

Pur non trattandosi di una caratteristica tecnica, quelle a tema sono un’altra tipologia di slot davvero amata dai giocatori d’azzardo che differenzia le slot machine in rete dalle più classiche slot da bar. In seguito alla diffusione delle piattaforme di gioco online, infatti, le slot machine hanno avuto modo di diffondersi e differenziarsi anche sulla base dei temi. Molte delle slot e dei giochi più in voga in questi anni, infatti, si ispirano proprio a film o serie tv famose, mentre altre sono incentrate su tematiche più generiche come il mondo animale, l’azione e l’avventura, il viaggio, il lusso, l’horror e molto altro, così da accontentare i gusti di tutti e rendere l’esperienza di gioco ancor più personalizzata.

Internet, le piattaforme di gioco e la tecnologia in particolare hanno contribuito a rendere un passatempo semplice come quello delle slot machine in un gioco d’avanguardia, in cui non manca certo la cura del dettaglio, sia nella trama che negli aspetti più tecnici.