THE FRENCH FRIES: da oggi online il backstage del video di “TAKE ME BESIDE YOU”

È online da oggi, giovedì 1 luglio, il backstage del videoclip di “TAKE ME BESIDE YOU” (INRI), il nuovo singolo dei THE FRENCH FRIES. Un racconto dei retroscena dedicato ai lavoratori dello spettacolo.

Il duo formato da Danilo Tasco e Mia Meneghini, coppia nell’arte e nella vita, ha deciso di raccontare attraverso interviste e immagini dei retroscena del set, quello che si nasconde dietro le quinte del video del loro ultimo brano – disponibile al link https://youtu.be/f0HuPUSigso – dedicando le riprese a tutte le maestranze dello spettacolo. La regia è di Luca Melcarne e l’idea dei The French Fries.

“Volevamo raccontare il lavoro creativo e tecnico che c’è dietro la produzione di un videoclip – raccontano i The French Fries – e il modo migliore di farlo era dare voce ai professionisti che hanno collaborato con noi in quei tre giorni di shooting. Il livello di stress e il margine di errore si riducono al minimo quando la macchina organizzativa è ben strutturata. L’atmosfera sul set diventa distesa, divertente e produttiva: la descrivono bene i sorrisi che appaiono in questo documentario di backstage del videoclip di Take Me Beside You, che dedichiamo a tutti i lavoratori dello spettacolo.”