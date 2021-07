Terrorismo, ex Br Di Marzio torna libero: obbligo di firma ogni 15 giorni

E’ stato rimesso in libertà l’ex Br Maurizio Di Marzio, l’ultimo ex terrorista, per cui l ‘Italia chiede l’estradizione, che, sfuggito all’operazione ‘Ombre rosse’ di fine aprile, ieri era stato arrestato a Parigi dalla polizia francese. A Di Marzio è stato imposto l’obbligo di firma ogni 15 giorni.