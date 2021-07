Tecla ed Alfa, arriva la svolta pop: da oggi il brano colonna sonora estiva

Prima Sanremo young. Poi ancora il Festival di Sarnremo: sul palco per due anni consecutivi Tecla, giovanissima artista toscana, fa sognare tutti. E lo fa, ad appena 17 con il nuovo singolo ‘Ti Amo Ma’, che farà da colonna sonora all’estate 2021.

Stavolta Te la collabora con Alfa, che è uno dei giovani cantautori più apprezzati della scena italiana.

“L’incontro con Alfa è stata una bella sorpresa – racconta Tecla – Ci siamo trovati subito bene e lavorare con lui è stato divertente. È pieno di energie e idee, sono contenta di aver preso parte a questo progetto, spero in futurecollaborazioni”, Ed anche Alfa parla di “amore musicale” a prima vista. “Io e Tecla ci siamo visti in studio poco tempo fa per lavorare insieme a questo brano e siamo entrati subito in sintonia.

Il nuovo brano è nato in un pomeriggio. Sono molto contento perché abbiamo realizzato qualcosa di diverso, Tecla è uscita dallasua ‘comfort zone’. Sono certo che collaboreremo nuovamente in futuro”.

E così Tecla, che è anche attrice, torna sulle scene dopo “L’Urlo di Munch” (un brano di successo). Ad appena 17 anni il pubblico l’apprezzata nelle fiction Rai: ‘Vite in Fuga’, ‘L’Allieva’ e ne ‘La bambina che non voleva cantare’ dove ha interpretato Nada. Per lei le emozioni non finiscono qui.