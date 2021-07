STL registra risultati solidi – L’espansione mondiale continua

– Nuove acquisizioni per le capacità di integrazione di reti in Europa

– Investimenti nel Regno Unito e negli Stati Uniti per aumentare la presenza nella fibra ottica a livello locale

– Solido portafoglio ordini di 112 miliardi di Rs con successi a livello mondiale.

BRESCIA, Italia, 23 luglio 2021 /PRNewswire/ — STL (NSE: STLTECH), integratore leader nel settore delle reti digitali, ha annunciato oggi i risultati finanziari del primo trimestre chiuso il 30 giugno 2021. La società ha registrato un forte portafoglio ordini cumulativo di oltre 112 miliardi di Rs e fatturato. 13,09 miliardi, supportati da soluzioni tecnologiche solide e funzionalità fondamentali.

Progressi significativi nella strategia mirata allo sviluppo di capacità a livello mondiale

Per soddisfare i tre cicli di costruzione della rete 5G, Fttx e Rural a banda larga, STL si impegna costantemente ad aumentare le sue capacità globali e sviluppare soluzioni tecnologiche leader del settore. I tre fattori di crescita dell’azienda – Globalizzazione dell’integrazione di sistemi, Crescita del settore ottico e Sviluppo di soluzioni wireless ‘disruptive’ – stanno dando risultati.

Globalizzazione dell’integrazione di sistemi

Crescita del settore ottico

Mentre le tendenze mondiali sono al recupero, STL rispetta il suo piano finanziario. L’azienda ha dimostrato un miglioramento in tutti i parametri finanziari.

Principali dati finanziari (in miliardi di Rs. )

Sostenibilità, con una forte concentrazione nei criteri ESG

Durante la forte seconda ondata di Covid-19, STL ha continuato a mantenere una forte concentrazione nei criteri ESG. Le iniziative di CSR della società hanno avuto un impatto positivo su oltre 180 000 vite. Gli sforzi di STL sono stati ampiamente riconosciuti dai leader asiatici per la gestione dei rifiuti e le migliori pratiche di responsabilità aziendale.

Spiegando queste operazioni e risultati strategici, il Dott. Anand Agarwal, CEO del Gruppo, STL, ha commentato: « In questi tempi senza precedenti, STL continua a fornire supporto sotto forma di servizi estesi e connettività più forte per la nostra comunità e clienti. Siamo orgogliosi di vincere le sfide dei nostri clienti attraverso le nostre soluzioni globali end-to-end .» Ha aggiunto, « In previsione dei cambiamenti nel settore, STL ha continuato a rafforzare le sue capacità tecnologiche attraverso investimenti nello sviluppo di ecosistemi e l’assunzione dei migliori talenti del settore. Aumentando la nostra partecipazione alla trasformazione digitale dei nostri clienti, abbiamo costruito un portafoglio ordini solido, e siamo sicuri di fornire le reti digitali più avanzate per i nostri clienti. »

A proposito di STL – Sterlite Technologies Ltd:

STL è un integratore leader nel settore delle reti digitali.

Le nostre soluzioni di rete digitale completamente pronte per il 5G supportano le telecomunicazioni, le aziende cloud, le reti cittadine e le grandi imprese a offrire esperienze avanzate ai propri clienti. STL offre soluzioni integrate end-to-end pronte 5G che vanno dal cablato al wireless, dalla progettazione alla distribuzione e alla connettività per l’elaborazione. Le nostre funzionalità principali sono: interconnessione ottica, soluzioni di accesso virtualizzate, software di rete e integrazione di sistema.

Crediamo nello sfruttamento della tecnologia per creare un mondo con esperienze connesse di nuova generazione che trasformino la vita quotidiana. Con un portafoglio di 582 brevetti a livello globale al nostro attivo, svolgiamo la ricerca fondamentale nelle applicazioni di rete di prossima generazione presso i nostri Centri di eccellenza. STL ha una forte presenza mondiale con impianti di produzione di preforme ottiche di nuova generazione, fibre, cavi e sottosistemi di interconnessione in India, Italia, Cina e Brasile, insieme a due centri di sviluppo software in tutta l’India e un centro di progettazione di data center nel Regno Unito.

