Stikide, il nuovo singolo di Deny K con Jasmine Carrisi

Lunedi 12 luglio 2021, sarà disponibile su tutte le piattaforme streaming “Stikide“, il nuovo singolo di Deny k feat. Kiko El Crazy con la partecipazione di Jasmine Carrisi prodotto da Techpro records.

Il brano

“Stikide” è un brano influenzato da diversi generi musicali ma con sangue reggaeton, scritto dalla giovane promessa Deny K che punta alla sua consacrazione nell’ Olimpo musicale anche grazie alla collaborazione con Kiko El Crazy, che non ha sicuramente bisogno di presentazioni visto il successo mondiale che sta ottenendo e gli 1,2 milioni di follower.

Ad ammaliare le sonorità la freschezza della giovane ma non meno grintosa Jasmine Carrisi, splendida negli outfit di Fabio Porliod, con due singoli all’attivo che evidenziano come il sound lo abbia nel sangue. Lo styling è stato curato da Antonio Bardini. Il lancio del singolo e video avverrà lunedì 12 luglio presso il club KRAM Pigneto in un evento privato esclusivo e potrà contare sulla presenza per la conduzione su Albano Carrisi e la meravigliosa attrice Miriam Galanti. Tanti i Vip previsti per applaudire questo nuovo brano che si preannuncia come una delle hit più ascoltate e ballate dell’estate.