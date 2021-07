Spinazzola in lacrime dopo infortunio

Infortunio a Leonardo Spinazzola nel finale di Italia-Belgio. L’esterno della Roma, uno dei migliori azzurri, è uscito in barella al 79′ della sfida di Monaco. Non è chiaro se Spinazzola abbia riportato un infortunio muscolare o abbia accusato un problema al ginocchio. L’azzurro, in lacrime e con le mani sul volto, è stato consolato dai compagni di squadra prima di abbandonare il campo.